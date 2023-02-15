إطلالات أبرزت غرابة ملامح دنيا بطمة بعد التجميل

لا تمر أيام قليلة إلا وتفاجئ دنيا بطمة الجمهور بإطلالات تبرز فيها تبدل ملامحها، ولكن مع الأيام الأخيرة بدأت ملامح الفنانة المغربية تتسم بالغرابة، ففي أحدث ظهور لها ظهرت دنيا بطمة بإطلالة بدت فيها بذقن مدبب للغاية عرضها للسخرية، وفي هذا الألبوم ستشاهدين معنا صور أبرزت غرابة وجه الفنانة المغربية.

نشرت دنيا بطمة عدد من الفيديوهات ومقاطع الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات استعرضت فيها تبدل ملامحها ليظن البعض بسبب غرابة ملامحها أنها تستخدم أحد الفلاتر وذلك قبل أن يتضح أن دنيا بطمة لجأت لتقنيات التجميل مجددا لتمنحها ذقن غريب بهذه الطريقة.

ملامح دنيا بطمة

في أحدث ظهور أبرز فيديو تغير ملامح دنيا بطمة مجددا حيث تخلت عن شكل وجهها المدور وخضعت لعملية تجميل غيرت من شكل منطقة الذقن لتصبح أكثر بروزاً، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور الفنانة المغربية بهذه الملامح الجديدة، إلا أن الكثير من التعليقات جاءت للسخرية من شكلها بعد أن وصفوها بأنها صارت أشبه بالمثلث بسبب تغيير استدارة وجهها.

هذه ليست المرة الأولى التي تصدم فيها دنيا بطمة الجمهور وهو ما يستدعي مرارا وتكرارا مقارنة صور دنيا بطمة قبل وبعد التجميل وتداول المتابعين لها بتعليقات تعبر عن صدمتهم من تبدل ملامح الفنانة المغربية وتحولها لشخص آخر.ملامح دنيا بطمة ليست هي الوحيدة التي لفتت الأنظار وإنما ظهرت الفنانة المغربية بجسم بمواصفات مختلفة،وهو ما اعتبره البعض أنها تعاني من "هوس التجميل"، رأى آخرون أنها تسعى لإخفاء ملامحها تماماً وأن الأمر مرتبط بمخاوفها من استعادة ملامحها القديمة مرة أخرى.

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