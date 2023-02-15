لربات البيوت.. كل ما تريدين معرفته عن الزيت والسمك والشوكولاتة الروسي في مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستعد الكثير من المواطنين وعلى رأسهم ربات المنازل، لشراء المنتجات الروسية التي طُرح بعضها بالفعل في الأسواق المصرية، إذ تتميز بالجودة العالية والأسعار المناسبة، خاصة مع تحضيرات وتجهيزات السيدات، قبل قدوم شهر رمضان المبارك، إذ تقرر العديد منهن شراء السلع الأساسية اللازمة.

زيت روسي وواحدة من أشهر أنواع الشوكولاتة وأفضل أنواع الأسماك، تستقبلها السوق المصرية المحلية من السوق الروسية، لتوفير أعلى فائدة وأفضل سعر، ويطرح لكِ «هُن» تفاصيلها، في السطور التالية:

زيت عباد الشمس الروسي «ألتيرو»

بشرى سارة لربات المنازل التي تبحث عن الزيوت الصحية بأسعار مغرية، إذ أعلنت السفارة الروسية، طرح زيت عباد الشمس الروسي، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «زيت (ألتيرو) الروسي من أنقى أنواع زيوت عباد الشمس، التي تُنتج في روسيا في مصنع شركة (افكو)، وهي شهيرة في مجال عدد كبير من أنواع الزيوت، والأنواع الأكثر شيوعًا هي عباد الشمس والذرة».

ويعد زيت عباد الشمس الروسي «ألتيرو»، واحدًا من أنقى الأنواع مقارنة بغيره، فهو مزيج من زيت الزيتون الإسباني الأصلي وزيت عباد الشمس الذي يمكن استخدامه في القلي، كما إنه غني بالكثير من الفيتامينات المختلفة التي تقوي الصحة والجسم وتقيه من الأمراض التي يمكن أن تصيبه، بينها فيتامين A وD وE وF، ولا يحتوي على الكوليسترول أو مكونات معدلة وراثيًا.

ويحتوي زيت عباد الشمس الروسي على قيمة غذائية كبيرة من الزيت النباتي، يتوافق مع تصنيف GOST 8808-2000، ويبلغ سعره في روسيا نحو 140 روبلًا، أي ما يعادل نحو 60 جنيهًا، لكن يقل سعره للمستهلكين.

شوكولاتة «إليونكا» الروسية

ولم يتوقف الأمر على السلع الاستهلاكية فقط، بل أيضًا منتجات الشوكولاتة، إذ أكدت السفارة الروسية في مصر، إنه من المقرر طرح شوكولاتة «إليونكا»، وهي واحدة من أشهر أنواع الشوكولاتة في روسيا وخارجها، التي تم طرحها مؤخرًا في عدد من الدول العربية، ويتم الاستعداد لطرحها داخل مصر أيضًا.

أسماك روسية

ومرورًامن الزيت، وحتى الشوكولاتة، إذ أعلنت هيئة الرقابة البيطرية والزراعية في روسيا، مؤخرًا، أنّ مصر منحت 34 شركة روسية أخرى حق توريد منتجات الأسماك إليها.

وأوضحت الهيئة، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الروسية في مصر، أنه توجد الآن 89 شركة وسفينة لتصنيع الأسماك لها الحق في تصدير المنتجات إلى مصر.

وأشارت هيئة الرقابة البيطرية والزراعية في روسيا، إلى أنّ الهيئة تعمل على توسيع قائمة الشركات الروسية، التي لها حق التصدير إلى جمهورية مصر العربية