طريقة عمل كب كيك ليمون وجنزبيل في منزلك.. «سهلة وسريعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص السيدات على الاهتمام بمنزلها خاصة المطبخ، فتبحث عن كل ما هو جديد ومختلف داخل مطبخها لتقدمة لأطفالها تحديدا الحلويات، وحرصًا على كل ما يهمك، سنقدم لكِ في السطور التالية، طريقة عمل كب كيك ليمون وجنزبيل، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الأيد» الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل كب كيك ليمون وجنزبيل

لعمل كب كيك ليمون وجنزبيل ستحتاجين إلى:

- 2 كوب دقيق.

- ½ كوب زيت.

- كوب لبن.

- 2 بيض.

- ½ كوب سكر.

- 2 باكو فانيليا.

- رشة ملح.

- معلقة كبيرة بيكينج باودر.

- بشر ليمونة.

- عصير ليمونة.

- معلقة صغيرة زنجبيل بودرة.

طريقة تحضير كب كيك ليمون وجنزبيل

ولتحضير كب كيك ليمون وجنزبيل، يجب إتباع مجموعة من الخطوات التالية:

- في إناء غويط ضيفي الدقيق الفانيليا ورشة الملح والبيكينج باودر وقلبيها جيدًا.

- وفي الخلاط ضيفي نصف كوب الزيت مع اللبن والليمون والسكر والبيض وملعقة الجنزبيل الصغيرة، بعد خلطها جيدًا، ضيفيهم على الإناء الذي يحتوي على المكونات الجافة، وقلبيها حتى يصبح قوامها كريمي.

- بعد الانتهاء ضيفي بكميات متساوية من الخليط في قوالب الكب كيك، وأدخليها في الفرن الساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، واتركيه حتى ينضج، يقدم باردًا.