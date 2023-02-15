فوائد صحية لقشر الموز لا تتوقعها منها خفض الوزن.. اطحنيه قبل تناوله

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تتوقف فوائد الموز العديدة على ثمرة الفاكهة فقط، إذ إنها من الفواكه التي تحتوي على مميزات عديدة في قشرتها، للصحة والبشرة، إذ تم استخدامها وتناولها بشكل صحي وسليم، فقشر الموز يعد جزءًا مهمًا جدًا من الثمرة، كونه يحتوي على العديد من المعادن المختلفة والمهمة لتغذية الجسم وعلى رأسها البوتاسيوم والماغنسيوم والحديد والكالسيوم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامينات ب 6، ب 12، التي تساعد على تعزيز نضارة البشرة.

فوائد قشر الموز

ووفقًا لما نشره موقع «Health»، نقلًا عن الدكتورة سوزي بوريل، خبيرة التغذية الأسترالية، فإن تناول الموز بقشره يزيد من الفوائد الصحية للجسم، خاصة إنه يحتوي على فوائد كالموجودة باللب مثل الألياف الغذائية التي تفيد في خفض الوزن، بالإضافة إلى فيتامين В6 وفيتامين С.

فوائد قشر الموز

ويرصد «هُن» في السطور التالية أبرز فوائد قشر الموز، وفقًا لما ذكرته الدكتورة شيري أنسي، استشاري التغدية العلاجية خلال أحد اللقاءات التلفزيونية، وموقع «Healthline».

إنقاص الوزن

يعد قشر الموز مصدر جيدًا للألياف الغذائية، ما يجعله اختيارًا مناسبًا لنظامك الغذائي في خفض الوزن، كما يعالج مشكلات الجهاز الهضمي بما في ذلك الانتفاخ والحموضة.

يخفض ضغط الدم

قشور الموز غنية بالفيتامينات B6 و C، فضلًا عن معادن البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز، البوتاسيوم المعروفة بتنظيم مستويات ضغط الدم المرتفع.

غني بمضادات الأكسدة

تحتوي قشور الموز على مضادات الأكسدة، مما يساعد على محاربة ضرر الجذور الحرة وتعزيز المناعة أيضًا.

حب الشباب

تساعد قشور الموز من خلال فركها على الوجه النظيف، أو طحنها بعد التجفيف واستخدامها كمكون للماسكات وقناع البشرة، فضلًا عن محاربة المشكلات الأخرى بالجلد مثل البقع الداكنة والتجاعيد والحكة.

تبييض الأسنان

فرك قطعة من قشر الموز في جميع أنحاء الأسنان واللثة باستمرار لمدة أسبوع، يساعد في تبييض الأسنان، كما يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا لمكافحة أمراض اللثة كالالتهاب.

هل يمكننا تناول قشور الموز؟

فكرة تناول قشور الموز نيئة، صعبة وغير مقبولة للكثيرين، لذا تنصح الدكتورة سوزي بوريل، خبيرة التغذية الأسترالية، بتجفيفها وطحنها واستخدامها مع دقيق المخبوزات، أو وضعها مع العصير، موضحة أن الموز الأصفر غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب تطور الأورام الخبيثة، والموز الأخضر غني بالحمض الأميني تريبتوفان، الذي يساعد على النوم الجيد.