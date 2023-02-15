من هي عارضة الأزياء هدير النحاس خطيبة عمرو راضي؟.. عرض جواز ضخم بالسينما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هي عارضة الأزياء هدير النحاس؟.. سؤال بات يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت مساء أمس، في مقطع فيديو بصحبة صانع المحتوى عمرو راضي، إذ قرر التقدم لها في مفاجأة كبيرة خلال الاحتفال بعيد الحب.

من هي عارضة الأزياء هدير النحاس؟

وظهرت عارضة الأزياء هدير النحاس، داخل إحدى قاعات السينما دون مشاهدين، حتى فاجئها عمرو راضي، وأصدقائهما، وهو يعرض عِدة صور تذكارية لهما، ويقدم لها خاتم الزواج، وقابلته «هدير» بالضحك والسعادة قبل الموافقة.

ونشر عمرو راضي تفاصيل تقدمه للزواج، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مُعلقًا: «Verifiedits time!‎ كنت مخبيكي في قلبي زي الطفل اللي جاتله هديّة!.. النهاردة أنا أسعد إنسان في الكون».

من هي عارضة الأزياء هدير النحاس؟

وعلى الفور، بدأ الرواد يبحثون عن عارضة الأزياء هدير النحاس، خطيبة عمرو راضي، ويرصد «هُن» عدة معلومات عنها من خلال حساباتها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.

من هي عارضة الأزياء هدير النحاس؟

- عارضة أزياء شهيرة، ويتابعها 376 ألف شخص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- بدأت هدير النحاس نشر محتواها على «إنستجرام» منذ عام 2019.

- وتمتلك «النحاس» علامة تجارية خاص بها لبيع الملابس السواريه أطلقتها في أوائل عام 2022.

- ترتدي الحجاب، إذ تظهرعادًة بإطلالة محتشمة وأنيقة تتماشى مع أحدث خطوط الموضة.

- لديها نحو 11 ألف متابع على منصة «تيك توك».