ما هي أفضل طريقة للمذاكرة؟.. أولياء أمور يحددون أهدافا مثالية للتفوق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما هي أفضل طريقة للمذاكرة؟.. واحد من أهم الأسئلة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية التي تساعد بشكل كبيرعلى التركيز وإنجاز المهام المختلفة، وفي هذا الصدد، أجرت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء الأمور واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، استطلاع رأي بين أولياء الأمور، حول أكثر وسيلة يعتمد عليها الطلاب وأسرهم في المذاكرة خلال الفصل الدراسي الثاني.

ما أكثر وسيلة يعتمد عليها الطلاب في المذاكرة؟

وتضمن استطلاع الرأي، الذي أُجري علي صفحة ائتلاف أولياء الأمور واتحاد أمهات مصر على «فيس بوك»، عِدة اختيارات وهي: «المدرسة، مجموعات الدعم، القنوات التعليمية، وأخرى»، وذلك بحسب بيان صادر عن «عبير».

وجاءت المدرسة والقنوات التعليمية ضمن أولويات الطلاب، يليهما إجابات أخرى من خلال الاعتماد على النفس والمذاكرة من المنزل وقنوات اليوتيوب وغيرها، وجاءت مجموعات الدعم في المرتبة الأخيرة.

تلبية احتياجات الطلاب التعليمية

ومن جهتها، قالت مؤسس ائتلاف أولياء الأمور، إنّه يجب إعادة دور المدرسة والتركيز على جذب الطلاب وتلبية احتياجاتهم التعليمية، ومتابعة مستواهم الدراسي بشكل دائم.

وتابعت: «لابد من اختيار أفضل المعلمين في القنوات التعليمية حتى يجذبوا الطلاب، وتكون هذه القنوات أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها الطلاب بجانب مجموعات الدعم المدرسية».