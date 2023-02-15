هل يخفض الرمان مستويات السكر في الدم؟.. خبيرة تغذية توضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الفتيات والسيدات يحاولن البحث عن طرق تساعد على خفض مستويات السكر في الدم بالطرق الطبيعية بالمنزل، بعيدًا عن الحاجة إلى استخدام الأدوية التي ربما تضر بأجزاء أخرى في الجسم، وينصح أطباء التغذية بضرورة الاعتماد على الأطعمة والمشروبات الغنية بالفيتامينات، التي تعزز المناعة خاصة في فصل الشتاء.

وينصح أطباء وأخصائي التغذية بضرورة تناول الرمان، الذي يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، فهو غني بالمغذيات المختلفة ومضادات الأكسدة، وبحسب بحث نُشر في مجلة Current Developments in Nutrition، فإن تناول جرعة واحدة من عصير الرمان يعمل على ضبط نسبة جلوكوز الدم، وأجرى العلماء اختبار على 21 فردا يتمتعون بصحة جيدة وطبيعية من أجل هذه التجربة، وعينوا متطوعين بشكل عشوائي، وأثبتوا أن مشروب الرمان له فائدة كبيرة على الصحة، في دقائق معدودة، وفق«العربية».

فوائد تناول عصير الرمان

وحددت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا وبحوث الغذاء، فوائد تناول الرمان، لـ«هُن»، قائلة «يعمل على تنظيم عملية التمثيل الغذائي ويحتوي على مضادات للأكسدة، كما يحتوي على نسبة عالية من الأنثوسيانين، التي تعطي لونه المميز، بخلاف قدرته على خفض مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، وتقليل مقاومة الأنسولين لدى المصابين بالنوع الثاني من السكري، كما يحتوي على ألياف طبيعية».

وأشارت خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا وبحوث الغذاء، إلى أنّ عصير الرمان يساهم في الحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة من بينها أمراض القلب وانسداد الأوعية الدموية وتصلب الشرايين، كما إنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب، وتعزيز صحة البشرة وحماية الجلد وإبطاء الشيخوخة.

طريقة عمل عصير الرمان

المقادير

- 2 كوب حب رمان.

- نصف كوب ماء بارد.

- سكر.

خطوات التحضير

- الخطوة الأولى هي وضع الرمان في الخلاط، ويضاف إليه السكر، مع ضربه جيدا.

- الخطوة الثانية هي تصفية العصير للتخلص من البذور، يحلى العصير بالسكر، مع التقليب المستمر.

- توضع حبات الرمان في الأكواب، ويصب فوقها العصير.