روشتة علاجية للعناية بالقدمين في الشتاء.. اعتمدي الفازلين والجوارب القطنية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحاول الفتيات الحفاظ على أناقتها وجمالها خلال فصل الشتاء، والاعتناء ببشرتها ومظرها الخارجي القدمين ومنطقة الكعوب، التي ربما يصاب البعض فيها بالتشقق أو الخشونة أو الجفاف، وتعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض والآلام الشديدة عند المشي، لذا تبحث الفتيات عن طرق للحفاظ عليها وحمايتها والظهور بمظهر ملفت وجذاب.

وحددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للفتيات للحفاظ وحماية القدمين أثناء فصل الشتاء، كالتالي:

- استخدام كريم مرطب على القدمين بعد الاستحمام.

- ترطيب القدمين عدة مرات في اليوم.

- نقع القدمين في مياه دافئة.

- شرب المياه بكميات كافية.

- تجنب استخدام الماء الساخن أثناء الاستحمام لأنه يزيل الزيوت من الجلد.

- تجنب حمامات البخار لأنها قد تسبب جفاف الجلد.

- ارتداء الأحذية المناسبة للقدم للسماح لها بالتنفس والحفاظ على ترطيبهما.

- عدم استخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول لأنها تزيد من جفاف الجلد.

- تناول أطعمة ومقويات تحتوي على فيتامين سي وE.

أسباب تشقق الجلد

وحددت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، أسباب تشقق الجلد ومشاكل القدمين لـ«هُن»، نتيجة هذه الأشياء:

ـ المشي حافيًا، والذي لا يعرف الكثير من الفتيات أضراره وخطورته على الصحة.

ـ عدم ترطيب الجلد باستمرار.

ـ وفرك القدمين دون ترطيبها.

- الإصابة بمرض السكري.

-السمنة المفرطة.

-التهاب المفاصل.

- الأكزيما.

- قصور الغدة الدرقية.

-الصدفية.

- التهاب المفاصل الروماتويدي.

نصائح علاجية للفتيات

ونصحت استشاري الأمراض الجلدية، الفتيات بطرق بسيطة للحفاظ على القدمين، من بينها إزالة الجلد الميت، لمنع التشقق والجفاف، مع استخدام مقشرات مثل اليوريا وحمض السالسيسليك، وارتداء الجوارب النظيفة كل يوم خاصة القطنية ووضع فازلين مرطب عليها قبل النوم.