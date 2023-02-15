طريقة عمل صينية سمك بالبطاطس للرجيم.. «مش هتستغني عنها»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر صينية السمك بالبطاطس للرجيم من الأكلات المهمة في النظام الغذائي الصحي، لاحتواء السمك على الفسفور، بالإضافة إلى كونه وجبة خفيفة يمكن الاعتماد عليها أثناء إتباع الأنظمةى الغذائية، ذلك اختاري طبخات السمك الخفيفة لتكون وجبتكِ الأساسية أثناء اتباعك الرجيم، كما يمكن طهيها بأكثر من طريقة وإضافة البطاطس لها، فهي غنية بمكونات غذائية كثيرة منها الطماطم والليمون والبصل وكل مكون يحتوي على فوائد غذائية متعددة، ونستعرض في طريقة تحضير صينية السمك بالبطاطس على النحو التالي.

طريقة عمل صينية سمك بالبطاطس للرجيم

المقادير:

- كيلو من السمك متوسط الحجم.

- 2 كوب من عصير الطماطم.

- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- 2 حبة من البصل متوسط الحجم.

- كيلو من البطاطس.

- ملعقة كبيرة ملح.

- ملعقة كبيرة فلفل أسود.

- ملعقة كبيرة كمون.

- ربع كيلو من الجزر.

- نصف كوب من زيت الزيتون.

- نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

- حبتين من الكرفس المفروم.

- ربع كيلو فلفل أحمر.

- ربع كيلو فلفل أصفر.

- ربع كيلو فلفل أخضر.

- 5 ملاعق كبيرة ماء.

- طريقة التحضير

1) لتحضير صينية السمك بالبطاطس للرجيم نظفي السمك جيدا، وتبلي بخلطة تتبيلة السمك المكونة من الثوم، والكمون، وعصير الليمون، «على طريقة الشيف سالي فؤاد».

2) قطعي البصل حلقات واقليه في الزيت حتى يصفر لونه، ثم قشري البطاطس وقطعيها حلقات مع الفلفل الألوان، وقطعي الجزر حلقات، وأضيفي الخضار إلى البصل وقلبي جيدا.

3) ارفعي الخضار على النار ثم أضيفي عصير الطماطم، واتركيها حتى يصبح الخليط نصف مستوي، ثم ضعي الخضراوات في صينية وضعي السمك فوقها ثم حلقات الطماطم، والبصل المفروم، والكرفس المفروم، ثم اسكبي عليها عصير الليمون والقليل من الماء.

4) ادخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 حتى تستوي، ثم قدميها مع الأرز بالخلطة.