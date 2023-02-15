خطوات بسيطة للحصول على شعر مموج في المنزل.. السر في «قلم»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الشعر المموج من المظاهر التي تحرص عليها العديد من الفتيات والسيدات على القيام بها، خاصة داخل المنزل، للحصول على مظهر متجدد وجذاب، والابتعاد عن اتباع الروتين المنتظم لتسريحات الشعر الشائعة.

نصائح لجعل الشعر مموجا في المنزل

وبدلًا من اللجوء إلى صالونات التجميل، ودفع تكليفات مادية عالية، يمكن جعل الشعر مموجًا داخل المنزل، بخطوات بسيطة، وذلك حسب ما كشف موقع johnfrieda العالمي.

- استخدام شامبو وبلسم مرطب

غالبًا ما يتضمن الحصول على الشعر مموجًا، غسل الشعر أولًا بالشامبو المناسب لكِ، ومن ثم وضع البلسم المرطب عليه.

- تقوية وحماية شعرك باستخدام البلسم

يتعين عليكِ فيما بعد ترك البلسم على شعرك لمدة كافية، حيث يساعد البلسم الذي يترك على الشعر على حماية خصلات شعرك من التلف الناتج عن الحرارة التي ستقومين بها في الخطوات التالية، مع تعزيز شعر أكثر نعومة وأقوى.

- تجفيف الشعر جيدًا

يجفف في الهواء بنسبة 90%، ومن ثم استخدمي مجفف الشعر على درجات حرارة بسيطة، وتجنبي تجفيفه بقوة حتى لا يتقصف.

- استخدام مكواة الشعر

إذا كان شعرك لا يزال مستقيماً بعد التجفيف، فيجب عليكِ استخدام مكواة تموج الشعر، أو شيئًا ما على شكل قلم أو «ماسورة»، ومن ثم البدء في لف خصيلات شعرك عليها بشكل دائري، ومن ثم فكها، وسوف تحصلين على شعر مموج.