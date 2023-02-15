أفكار لإطلالة أنيقة باللون الأحمر الناري على طريقة الأميرات

يحتاج الاحتفال بـ عيد الحب إطلالة أنيقة وجميلة وغالباً يفضل الكثيرون اللون الأحمر لهذا اللون لكونه الاختيار المناسب للاحتفالات الرومانسية.إذا كنت ترغبين الحصول على أفكار لإطلالة أنيقة بالأحمر الناري على طريقة الأميرات، إليكي أجمل إطلالات الأميرات في أوروبا والشرق الأوسط باللون الأحمر الذي يمكنك أن تختاري منها ما يناسب ذوقك

كيت ميدلتون بالأحمر الناري

ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون Kate Middleton في كثير من الإطلالات باللون الأحمر التي اعتمدت عليه سواء كانت إطلالات رسمية أو الفساتين الرقيقة.

واحدة من أكثر إطلالات كيت ميدلتون تألقاً بهذا اللون كانت في فستان بكتف واحد من تصميم Alexander McQueen بتنورة منتفخة لطلة تليق بأميرات الأحلام

وفي إطلالة أخرى اعتمدت أميرة ويلز على فستان أحمر بقصة الكاب ونسقته مع زوج من الأحذية بنفس اللون وكذلك حقيبة أنيقة باللون الأحمر من Manolo Blahnik

وفي الإطلالات الكلاسيكية، اعتمدت كيت ميدلتون من قبل على بدلة بسيطة باللون الأحمر جاء تصميمها راقياً عبارة عن سروال بسيط مستقيم وبليزر بنفس اللون متوسط الطول مع زر أمامي على جانب الخصر.

وفي الاحتفالات ظهرت كيت ميدلتون بصحبة زوجها الأمير ويليام في احتفالات يوم الميلاد العام الماضي بثوب باللون الأحمر تميز بعقدة أنيقة تمتد من ياقته إلى الكتف.

الملكة رانيا تتألق بالأحمر الناري

اعتمدت الملكة رانيا العبدالله على اللون الأحمر في الإطلالات المختلفة ليضفي عليها أناقة وفخامة وجاءت الإطلالات التي ظهرت فيها بفستان كامل باللون الأحمر معتمداً على أكمام طويلة وحزام وقصة واسعة بتنورة بليسيه.

وظهرت الملكة رانيا العبد لله من قبل بتنورة طويلة باللون الأحمر بقصة واسعة وخصر مرتفع نسقت معها بلوزة راقية باللون الأبيض، وجاء ذلك خلال رحلتها مع الملك عبد الله الثاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال زيارة الملكة رانيا العبدالله لـ واشنطن ولقاء السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، خطفت الأنظار بفستان أحمر نسقته مع حزام أسود عريض.

وتكرر اختيار الملكة رانيا لنفس اللون أثناء مرافقتها للملك عبد الله الثاني إلى مصر حيث ظهرت بفستان أحمر بأكمام منفوخة وحزام عريض من نفس اللون.

ولم تتخل إطلالات الملكة رانيا التقليدية من اللون الأحمر والتي ظهرت به في خلال لجولة لها في عمان أثناء تواجدها ضيقة في منزل إحدى السيدات.

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