تعرف على رياضة «تاي تشي».. مهمة لصحة عقلك وقلبك

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك العديد من الرياضات التي تمارسها بعض الشعوب في ثقافاتها المختلفة، والتي تمثل أهمية بالغة في تحسين الصحة العقلية والجسدية، التي يأتي من بينها رياضة «تاي تشي» الصينية، التي تعد واحدة من فنون احتضات العقل والجسد والروح.

ما هي رياضة «تاي تشي» وتاريخها؟

وحسب ما كشف مركز الصحة الألماني، فإن رياضة تاي تشي، نشأت في الصين القديمة، وهي واحدة من أكثر التمارين فعالية لصحة العقل والجسم، على الرغم من أن هذا الفن يتمتع بعمق كبير من المعرفة والمهارة، إلا أنه من السهل تعلمه وسرعان ما يقدم فوائده الصحية، بالنسبة للكثيرين، خاصة مع مساهمته في تقليل نسب الإصابة للموت المبكر.

«تاي تشي» هي عبارة عن مجموعة من التمارين للعقل والجسم، الخاصة بالقيام بالتأمل المتحرك في شكل سلسلة من التمارين اللطيفة التي تتيح الانسجام بين العقل والجسد، والغرض النهائي منها، هو تنمية طاقة حياتنا الداخلية.

ويمكن ممارسة «تاي تشي» في أي مكان تقريبًا، وذلك لكونها مناسبة لأي شخص، حيث إنها تساهم في توفير الشعور بالراحة النفسية كتمارين التأمل واليوجا.

الفوائد الصحية لـ «تاي تشي»

- على المستوى البدني، تعمل رياضة تاي تشي على تحسين القوة والمرونة والتكييف الهوائي والتوازن مع البيئة المحيطة.

- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

- ضبط مستويات ضغط الدم، خاصة لأصحاب الضغط المرتفع.

- التقليل من حدوث التهاب المفاصل.

- الشعور بمزيد من الاسترخاء.

- تقليل الشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب.

- تحسين الذاكرة والتركيز والنوم.