«أنفستيد أكسبو» أول معرض للمدارس والخدمات التعليمية بتقنية الواقع الافتراضي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع التطور التكنولوجي الهائل الذي أصبح يحيط بنا في كل مكان، قررت يارا قمر مؤسسة شركة أنفستيد للتحول الرقمي للمؤسسات التعليمية والتي تعمل على تطوير المدارس، إنشاء أول معرض مدارس بتقنية الواقع الافتراضي لتقديم مساعدات للأهالي بحصول أبنائهم على المدارس المناسبة بالتعاون مع شركة «VIA VR» الرائدة في مجال تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز، يتيح المعرض لأولياء الأمور فرص التجول بين مختلف المدارس لاختيار الأفضل والتواصل المباشر معها والاستمتاع بتجربة التجول داخل كل مدرسة من موقعه الخاص باستخدام تقنية الـ Virtual Tour، كما وفرت شركة أنفستيد بالتعاون مع شركات تمويل لتوفير نظم تقسيط عديدة للمصاريف وجميع مستلزمات المدارس.

أول معرض للمدارس والخدمات في الواقع الافتراضي بمصر والوطن العربي

أصبح الواقع الافتراضي أكثر من مجرد تقنية تكنولوجية، لكنه أيضاً مع الوقت يحاكي الحياة الواقعية، لذلك أتت مبادرة «يارا» وزملائها لتطوير المبادرس ومحاكاة الواقع لأولياء الأمور حتى ينضمون إلى معرض «أنفستيد أكسبو» الذي يساعد الآباء في اختيار المدرسة المناسبة لأبنائهم من خلال الانضمام إلى منصة أنفستيد ومن ثم يُتاح إليهم جميع ما يحتاجون إليه من معلومات حول المدارس القريبة والمتاحة إليهم، قالت «يارا» لـ «هن»: «إحنا شغالين على تطوير المدارس وتقديم ليهم خدمات في التحول الرقمي للمؤسسة وحاليا أطلقنا أول معرض مدارس بتقنية الواقع الافتراضي لحل مشكلة أولياء الأمور التعرف على افضل المدارس المناسبة لأولادهم بتقنية Virtual Reality».

خدمات «أنفستيد أكسبو» للأهالي

يعتبر«أنفستيد أكسبو» أول معرض افتراضي دائم للمدارس في مصر والوطن العربي، كما روت «يارا» التي قالت:«جمعنا كل المدارس في مكان واحد عشان الآباء يلقوا فيها براحتهم من مكانهم، ودا هيوفر عليهم أزمة مواصلات كمان الـ Expo هيوفر فرصة للتواصل بصورة مباشرة مع الـ admission team في المدرسة عشان يعرفوا كل اللي محتاجينه، ويقدر الآباء ياخدوا جوله في كل مدرسة ويشوفوا كل تفاصيلها من مكانهم في أي وقت عن طريق تقنية الواقع الافتراضي»

بالإضافة لمميزات المعرض هناك أيضاً خدمة دفع المصاريف الدراسية أونلاين، كما أن هناك نظام التمويل المدرسي الذي من خلاله يستطيع الأهل أن يستفيدوا بنظام دفع مخصوص لتقسيط المصروفات طوال السنة من خلاله، قالت«يارا»:«التقنية كمان فيها أول سوق مفتوحة يقدر الأهل من خلالها يشتروا كل الأدوات والمستلزمات التعليمية اللي محتاجينها هما وأولادهم طول السنه وخصومات كبيرة من أول الأقلام والكشاكيل والكتب الخارجية، حتى الشنط المدرسية واللاب توب وكافة الكورسات التعليمية اللي تأهلهم لسوق العمل».