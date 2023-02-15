5 خطوات لحماية طفلك أثناء الشتاء.. بينها أطعمة تعزز المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مخاوف كثيرة من الأمهات على أطفالهن في فصل الشتاء، بسبب تغير الجو من وقت لآخر، ما يعرضهم للإصابة بالأمراض المختلفة التي تؤثر على صحتهم وتجعلهم عرضة للتردد على الأطباء طوال الوقت، ما يجعل الأمهات يحاولن البحث عن الطرق والنصائح التي تساعد على التدفئة والوقاية من الأمراض التي تتفشى في الشتاء بشكل كبير.

وحددت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح لتقوية المناعة عند الأطفال وحمايتهم خلال الشتاء من الأمراض.

خطوات لحماية طفلك أثناء الشتاء

- الحرص على أخذ الطفل للقاح فيروس كورونا، لمن هم فوق الـ12 عاما.

- إعطاء الطفل لقاح الإنفلونزا الموسمية والمتاح لمن هم فوق 6 أشهر.

- تقديم أغذية صحية للطفل لتقوي مناعته.

- الحرص على ارتداء الطفل الملابس السميكة المصنوعة من مواد تعمل على التدفئة.

- تجنب التواجد بالطفل خارج المنزل أثناء الأمطار وبرودة الجو الشديدة.

نصائح لأولياء الأمور في الشتاء

كما قدمت أيضا نصائح لأولياء الأمور لحماية الأطفال من الفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، من بينها:

- ضرورة غسل اليدين باستمرار تجنبا للإصابة بأي عدوى.

- التنظيف المستمر للأسطح، باستخدام المنظفات والمعقمات التي تقتل الفيروسات.

- تهوية الغرف بشكل جيد.

- ضرورة إعطاء الأمهات الأطفال السوائل المختلفة التي ترفع من المناعة وتقوي الجسم من بينها السوائل الساخنة، مع ضرورة الحرص على تناول الخضراوات والفواكه التي تحتوي على فيتامين سي، من بينها الليمون والبرتقال واليوسفي والجوافة.

أمراض تصيب الأطفال في الشتاء

وحدد الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«هُن»، نصائح للأمهات للتعامل مع الأطفال خلال فصل الشتاء، وما هي الأمراض التي يصابون بها، قائلًا: «بعض الأطفال يعانون من نقص في المناعة ما يعرضهم للإصابة بالأمراض من بينها الحساسية والربو والأمراض الصدرية، والإنفلونزا ونزلات البرد الشديدة، التهاب الملتحمة، السعال وسيلان الأنف، التهاب الحلق، الفيروس المخلوي التنفسي».