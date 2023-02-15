نورا في عيون حاتم ذو الفقار: عندها عزة نفس ورقيقة.. وهند رستم تدخلت لوقف الطلاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم زواجه من امرأتين أخريين إلا أنه كانت دائمًا ما يعتبرها حب حياته، يثني عليها وعلى جمالها وأناقتها وحُسن تعاملها معه حينما يُسأل عنها، رغم إن الزواج بينهما لم يدم كثيرًا، لكن حتى اللحظات الأخيرة له على قيد الحياة، كان يقدرها ويتحدث عن محاسنها، رغم الانفصال والطلاق، هكذا هو الفنان حاتم ذو الفقار وقصته مع الفنانة «نورا».

يتزامن اليوم 15 فبراير، ذكرى رحيل الفنان حاتم ذو الفقار، ويُقدم «هُن» لقطات من علاقته بالفنانة نورا، خلال لقاء نادر له.

في لقاء تليفزيوني نادر مع الإعلامية صفاء أبو السعود، في «ساعة صفا»، تحدث الفنان حاتم ذو الفقار، عن كواليس علاقته وزواجه بالفنانة نورا، شقيقة الفنانة بوسي، وتفاصيل الانفصال، إذ قال: «أنا من الناس اللي معروف إني مليش علاقات في الوسط الفني ولا حكايات، كان في محاولة للزواج من زميلة في الآيام الأخيرة، أنا اتجوزت مرتين والثالثة كانت كتب كتاب، كانت زميلتي في قسم الديكور».

حب انتهى بالطلاق والانفصال

تحدث الفنان حاتم ذو الفقار عن كواليس علاقته بالفنانة نورا من الزواج للطلاق، إذ قال: «اتجوزنا عن حب والطلاق كان سريع ومن القرارات اللي كنت من المفروض أتريث فيها بس كان في تدخل من الأهل وكنت رايح أطلق لوحدي ومش واخد حد معايا، واحنا حبينا بعض وهي إنسانة رقيقة جدا وحساسة وروحانية وجميلة جدا وإحنا الاتنين طلعنا اليونان وعملنا شهر عسل جميل ورجعنا بعد كدا كان عندي عمل في دبي وسافرت قعدت معايا ورجعنا مصر وبدأت ألاقي المسائل أكون أو لا أكون، كان في حد بيزن على دماغها من بعض الأصدقاء وأختها».

طلاق وغزل

وعن سبب الطلاق، قال حاتم ذو الفقار: «كنا بنختلف في الرأي وبيحصل تاتشات وكان لازم نحط حد علشان نقدر نستمر، الفنانة هند رستم تدخلت في موضوع الطلاق وكتبت مقالة في مجلة أكتوبر، علشان منطلقش، كان عندها عزة نفس وإنسانة رقيقة ومحترمة وجذابة وأنيقة، أيام لما اتجوزت أنا ونورا كانت زهرة في الوقت ده، وبعدها مينفعش تكون أي ست أقل منها».