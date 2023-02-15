العطور الكثيفة هي الأكثر تفضيلا في فصل الشتاء.. نصائح للاختيار

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعد العطور من أحد الأشياء الأساسية التي توجد في حقيبة كل امرأة، فلا يمكن الاستغناء عنها لأنها من الأشياء التي تعبر عن ذوق وشخصية المرأة عند وضعها له، تجهل البعض منهن أن لكل فصل النوع الخاص له من العطور الذي يعبر عن أجوائه، لكننا تسهيلًا عليك سنوفر لكي كيفية اختيار نوع عطرك في فصل الشتاء بـ4 خطوات بسيطة حسب ما عرض على موقع «wikihow».

يكون العطر ثقيلًا

تتلاشى رائحة العطر بشكل أسرع من على بشرتك في الأشهر الباردة، ذلك لجفاف بشرتك وعدم وجود الزيوت الكافية لالتصاق العطر بها، فيفضل اختيار العطور الثقيلة، ويساعدك هذا على أن تدوم رائحة العطر عليك لأطول فترة ممكنه.

انتبهي لمكونات العطر

يتكون العطر من الروائح العليا والمكونات الوسطى والأساسية، ويعد أثقل جزء في العطر هو المكونات الأساسية في حين أن العليا تتلاشى بسرعة، ويعد أبرز الأساسية هي رائحة الفانيليا وخشب الصندل.

اختاري ماء العطر بدلاً من الكولونيا

يجب استخدام الروائح الأكثر كثافة في فصل الشتاء، فيفضل الابتعاد عن ماء الكولونيا لأن تركيز رائحتها يكون حوالي 5%، بينما ماء العطر يكون تركيزه أعلى بين الـ15 والـ18%، لأنه ويكون أثقل من الكلونيا وماء التواليت أيضًا وأخف من العطور، ما تجعل رائحة العطر تأثيرها أقوى مما هي عليه في فصل الصيف.