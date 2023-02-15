تعرف على أسباب الأكل بكثرة في الشتاء.. «احسب سعراتك علشان ماتتخنش»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يزداد شعورنا بالجوع في فصل الشتاء بشكل غير المعتاد، ويصاحبها تناولنا للمأكولات بطريقة شرهة زائدة عن المعتاد عليه، ما يؤدي إلى اكتسابنا للوزن بشكل مزعج لنا، يحاول البعض في التوقف عن تناول الطعام بكثرة ومحاولة خسارة ما اكتسبناه من الوزن، لكن يفشل الأمر، ما يجعله أمرا مزعجا لدينا، يكون ذلك الشعور أمرا طبيعيا أوضحه أستاذ مساعد الأغذية، سيد حماد، لـ«هن».

يزداد معدل الحرق في أجسامنا أثناء فصل الشتاء، للحفاظ على الجسم دافئًا، فيعمل على استهلاك قدر أكبر من الطاقة، فيزداد معدل الشعور بالجوع بطريقة زائدة عن المعتاد عليها، لتوفير ما يحتاجه الجسم من طاقة بسهولة، فيكون تناولنا للوجبات وشرب المشروبات الدافئة زائد عن اللزوم، وبالتالي زيادة الوزن.

نصائح لتجنب اكتساب الوزن في الشتاء

عدم قدرتنا على التحكم في كميات الوجبات التي تناولها في الشتاء لإعطاء الجسم الطاقة، تساعدنا على الزيادة في الوزن بشكل سريع وطريقة مخيفة، فنصح أستاذ مساعد الأغذية بأهمية معرفة السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك، وتقسيمها على وجباتك على مدار اليوم، لتجنب إصابتك بالسمنة، فأجعل عدد وجباتك في اليوم يتراوح بين 5 و6 مرات في اليوم، بكميات صغيرة وسرعات منخفضة، واحرص أن تحتوي على العناصر التي تعطي الشعور بالشبع كالبقوليات مثل العدس والفاصوليا.

وكذلك للمشروبات فيجب أن تكون سرعاتها الحرارية منخفضة، ومن أبرزهم النعناع الساخن، فبجانب نكهته الرائعة ورائحته الهادئة، فإنه يعمل على تقليل الشعور بالجوع ويساعد على فقدان الوزن، وكذلك الشاي الأخضر، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على الشعور بالشبع، ويعد مشروب الزنجبيل الساخن أيضًا من المشروبات التي تعطي الشعور بالدفء في الشتاء كما أنه يعمل على تهدئة الجهاز الهضمي، بينما الكركديه الساخن الذي يتميز بطعمه اللذيذ والمحبب لأغلبنا باحتوائه على البلوليفينول الذي يساعد على منع تراكم الدهون بالجسم وخاصة منطقة البطن.