الامارات | الواحدة و4 دقائق في «دوّار الساعة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقارب «دوّار الساعة» في قلب دبي تشير إلى الواحدة وأربع دقائق، حيث يُعد أحد معالمها الشهيرة، ويحتفظ ببريقه وتصميمه الأصلي منذ تدشينه قبل عقود، ليشهد من موقعه على مفترق طرق في منطقة ديرة على مسيرة المدينة النابضة بالحيوية والنشاط على مدار الساعة.