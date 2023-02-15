الامارات | مركبات «أمازون» المستقلة بالكامل تقطع الرحلة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «زوكس» التابعة لمجموعة «أمازون»، أول من أمس، أنها سيّرت للمرة الأولى على جزء صغير من طريق عام في كاليفورنيا، المركبات التي طوّرتها لتكون مستقلة بالكامل من دون مقود ولا دوّاسة.

لكن هذا التطوّر يبقى محدوداً، إذ إن الركاب في هذه الرحلة كانوا موظفين في المجموعة نُقلوا مجاناً، كما أن المركبة حصلت على إذن بالتنقل ضمن مسار يبلغ 1.6 كيلومتر بين مبنيين في مقر المجموعة في فوستر سيتي.

غير أن ذلك يشكّل، رغم كل شيء، محطة رئيسة للمجموعة التي تؤكد أنها سابقة عالمية لمركبة مطوّرة خصيصاً لتكون مستقلة بالكامل.

وتنشر شركات أخرى مثل «وايمو» التابعة لشبكة ألفابت (شركة «غوغل» الأم)، أو «كروز» التابعة لمجموعة «جنرال موتورز»، منذ سنوات في مناطق محددة سيارات قادرة على التنقل من دون سائق، لكنّها تضم مقعداً للسائق ومقوداً ودواسة في حال اضطر إنسان إلى تولي القيادة.

وقالت المديرة العامة لشركة «زوكس»، عائشة إيفانز: «من خلال الإعلان عن أول رحلة لمركبتنا المستقلة لموظفينا، نحقق إضافة للمجهود الذي حققه القطاع خلال السنة الماضية، ونقترب من طرح خدمة للأجرة الذاتية القيادة الموجهة للعامة».