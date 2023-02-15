الامارات | مهرجان دار الزين يستمر في نشر المرح حتى الأحد المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مهرجان دار الزين فعالياته حتى 19 الجاري بحديقة الجاهلي في مدينة العين، متيحاً للعائلات والأصدقاء فرصة الاستمتاع ببرنامجه الحافل بالأنشطة الترفيهية والثقافية وتجارب التسوّق وفنون الطهي.

وعاد المهرجان في حُلة جديدة مستوحاة من الطبيعة، ليرحب بزوّاره لاكتشاف عروضه المتنوّعة، والأعمال الفنية التركيبية، وتمضية أجمل اللحظات في «بيت المرح»، مع فرص عديدة لالتقاط الصور ومشاركتها على منصّات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن خوض الكثير من المغامرات في لعبة «الهروب من الغابة»، واختبار مهاراتهم في لعبة الواقع الافتراضي «DUAT».

ويحظى عشاق الموسيقى بسلسلة من الحفلات يحييها عدد من النجوم، من بينهم الفنانة رشا رزق، التي ستقف على خشبة مسرح المهرجان اليوم، والمطرب المصري تامر حسني (غداً)، والمغني أحمد سعد (بعد غد)، وفرقة ميامي الكويتية (19 الجاري).

ويمكن للعائلات أيضاً مشاهدة «كلاسيكيات ديزني» المحبوبة المستوحاة من الطبيعة طوال فترة المهرجان، مثل جومانجي: «مرحباً بكم في الأدغال» و«كتاب الأدغال» و«الأسد الملك».