الامارات | «الإمارات للفرق التكتيكية».. فيلم يرصد تعامل شرطة دبي مع جريمة احتجاز رهينة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المرّي، العرض الأول لإطلاق فيلم «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، وذلك في سينما «روكسي - دبي هيلز مول»، الذى تدور أحداث قصته حول كيفية تعامل الفرق التكتيكية التخصصية في شرطة دبي مع جريمة احتجاز رهينة وإنقاذها في الوقت والزمن المثالي، وذلك عبر استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العمل الشرطي، وطائرة «بلاك هوك»، وطائرات بدون طيار، ودوريات التدخل السريع، إلى جانب فرق العمل التخصصية في المتابعة والمطاردة والمداهمة، بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة، وبمشاركة من أول فريق نسائي تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة بشرطة دبي.

وشهد العرض عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى الدولة ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة في شرطة دبي، وأعضاء الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية التخصصية المشاركة في منافسات «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023»، وعدد من المهتمين في قطاع صناعة الأفلام.

ونال الفيلم - الذي يشتمل على أسلوب «الأكشن» الحركة السريعة في أداء المداهمات وتتبع سيارة خاطفي الرهينة - إعجاب الحضور الذين أثنوا على التقنيات التصويرية العالية، والتركيز على التفاصيل الدقيقة في تنفيذ عملية إنقاذ الرهنية منذ ساعة البلاغ الأولى.

وأكد الفريق المرّي أن «إطلاق الفيلم يأتي تزامناً مع انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منافسات (تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023)، التي تُعدّ الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، وذلك في المدينة التدريبية بالروية، يوم الإثنين المقبل، من 20 إلى 24 الجاري».

وأشاد المرّي بجهود كل فرق العمل المشاركة في إعداد وإنتاج وتصوير الفيلم بكل تفاصيله، والحِرفية العالية التي تضمنتها المشاهد من استخدام لأحدث تقنيات التصوير التي أظهرت مهارات الفرق التكتيكية التخصصية في تنفيذ عمليات المتابعة والمداهمة الميدانية.

أكد المنتج التنفيذي وكاتب سيناريو الفيلم، باريش كانغوكتشي، أن «الإعداد للفيلم من مشاهد وسيناريو وأماكن تصوير احتاج إلى فترة تحضير لمدة شهرين، فيما شارك في أداء عروضه 150 شخصاً من الفرق التكتيكية التخصصية وأفراد طاقم التصوير»، مبيناً أن التصوير شهد عملاً مُكثفاً ولساعات طويلة وصولاً إلى المشهد النهائي.

عبدالله المرّي:

«يظهر الفيلم مهارات الفرق التكتيكية في تنفيذ عمليات المتابعة والمداهمة الميدانية».