الامارات | على مسرح «دبي أوبرا».. الغول الطيب «شريك» يغني ويرقص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مسرح «دبي أوبرا» عروض مسرحية «شريك» الموسيقية، المقتبسة من الفيلم الفائز بجائزة «أوسكار» لأفضل فيلم صور متحركة، خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري. وتتضمن المسرحية الترفيهية جميع الشخصيات المحبوبة، ضمن أحداث العمل التي تدور في مملكة خيالية.

وسيحظى حضور العمل بفرصة الاستماع إلى 19 مقطوعة موسيقية، إضافة إلى المقطوعات التصويرية الشهيرة، ومجموعة من أجمل الرقصات الإبداعية والخلفيات الفنية المميزة.

وتروي المسرحية قصة «شريك»، الغول الطيب البسيط، الذي يعيش في مملكة نائية، والذي تنقلب حياته رأساً على عقب، عندما يتولى مهمة إنقاذ الأميرة المسكينة بدلاً من الأمير الوسيم.

ووصل مجموع عروض هذه المسرحية، منذ العرض الأول عام 2008 في مسرح برودواي في نيويورك، إلى أكثر من 500 عرض، لتحقق ثمانية ترشيحات لجوائز «توني» المرموقة في عام 2009.

وعُرضت المسرحية الغنائية في دول عدة، بما في ذلك: المملكة المتحدة وأيرلندا وبولندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرازيل والسويد والدنمارك وألمانيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وماليزيا والصين.

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مقطوعة موسيقية، ستتيح المسرحية الاستمتاع بها، إضافة إلى مقطوعات أخرى.