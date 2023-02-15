الامارات | «الشارقة للشعر النبطي» يختتم فعالياته بقصائد وعروض شعبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت في المركز الثقافي بمدينة كلباء، فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، وبطي المظلوم مدير المهرجان مدير مجلس الحيرة الأدبي، وشعراء وضيوف المهرجان.

واستهلت الأمسية بأهازيج وعروض ورقصات فنية شعبية إماراتية قدمتها فرقة «الشوين» الحربية بقيادة الشاعر والإعلامي علي الشوين.

وقدم الشاعر صالح الحربي، قصائد وطنية واجتماعية ووجدانية منها قصيدة بعنوان «شدة بدو».

وقدم الشاعر صياد الأحبابي قصائد في مدح إمارة الشارقة وحاكمها، وكذلك قصيدة اجتماعية وأخرى غزلية بعنوان «يا خافقي».

وقرأت نورة الشامسي قصيدة بعنوان «منهو مثل سلطان».

أمّا الشاعر عبدالله الخالدي فقرأ أبياتاً في حبّ الشارقة وحاكمها، ومنها قصيدة بعنوان «عروس العواصم».

بعدها قدم الشاعر خالد السبيعي قصيدة بعنوان «هديل الحمام» في مدح صاحب السمو الشيخ حاكم الشارقة، كما قدم قصيدة اجتماعية بعنوان «يا ذيب».

بدوره، قدم الشاعر حسين الوهيبي، قصيدة «يا مريح الحال عن حالي»، وقصيدة «حالتي في نار»، وقصيدة «ابتليت وربي أبلاني».

وقدّم الشاعر الفلسطيني عدنان كريزم مجموعة من القصائد المتنوعة، منها قصيدة بعنوان «ضوضاء المدينة».