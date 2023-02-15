الامارات | منظومة ذكاء اصطناعي تكتشف الاكتئاب من خلال الحديث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر فريق من الباحثين بالصين منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها مساعدة علماء النفس على اكتشاف حالات الإصابة بالاكتئاب عن طريق تحليل الحديث. ويُعد الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية انتشاراً في العالم.

وطوّر فريق بحثي من معهد جينهوا للأبحاث المتقدمة وجامعة هاربين للعلوم والتكنولوجيا في الصين معادلة خوارزمية للذكاء الاصطناعي، أُطلق عليها «دياك ووز»، يمكنها اكتشاف الإصابة بالاكتئاب من حديث الشخص.

وقال الباحث تيان شو، الذي شارك في الابتكار، إن المنظومة يمكنها تحليل المقاطع الصوتية والبصرية واستخلاص عناصر مثل نبرات الصوت، واختيار العبارات والتركيبات اللغوية والإشارات الحركية، وتحليلها بشكل متعمق، لتحديد ما إذا كان المتحدث مصاباً بالاكتئاب أم لا.