كهربا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته في عيد الحب وينشر صورة برفقتها: «تربية صافية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة مؤثرة وجهها لاعب النادي الأهلي لوالدته، بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، والتي لاقت تداولًا واسعًا من قبل مشجعي لاعب كرة القدم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لتوجيه الشكر لوالدته بكلمات أثارت الحب والامتنان في القلوب.

رسالة محمود كهربا لوالدته في عيد الحب

ونشر محمود كهربا صورة جمعته بوالدته، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ودون عليها رسالته المؤثرة.

ووجه لاعب النادي الأهلي رسالته لوالدته، قائلًا: «بمناسبة عيد الحب، أنا أشكر أمي لأنها ربتني تربية صافية، تربية بعيدة عن الحقد، والكره، والخبث، والحسد، وظن السوء، وفعل السوء للناس، أشكرها لأنها ورثتني الحب والحنان، والطيبة، أشكرها على تعبها عليا، ولأنها كانت دائمًا سندًا ليا، وأشكر الله عليها، وأفتخر أنني أملك أفضل وأحن أم في الكرة الأرضية».

رسالة محمود كهربا في عيد الحب

كما دون «كهربا» رسالة أخرى للتعبير عن عيد الحب، ووصفه بأن الحب يكمن في الأساس داخل العائلة، قائلًا: «كل عيد حب والعائلة هي الحب، وهي اللي تستحق كل الحب، هي مصدر الفرحة، ومصدر الراحة، هي منبع السعادة، وأساس البيوت وسندها، المنازل لا يسندها الحوائط ولا العمدان، بل يسندها ضحكات إخوتنا، دعاء والدينا، وصوت أغنياتنا المفضلة وشجارتنا المتقطعة، ورائحة طعامنا المفضل، وطقوس المناسبات العائلية، أو حتى الأحزان».