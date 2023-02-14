طرق علاج ارتفاع الضغط المفاجئ في المنزل.. 6 أعراض تنذر بالإصابة به

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج ارتفاع الضغط المفاجئ في المنزل، أمر يحرص على محاولة معرفة خطواته، ممن يعانون من أزمة ارتفاع ضغط الدم دائمًا، وذلك لشعورهم بالتعب الشديد الذي يتمثل في الصداع المزمن، وغيره من الأعراض الأخرى، خاصة عند حدوثه بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بالقصر العيني، عن طرق علاج ارتفاع الضغط المفاجئ في المنزل، بخطوات بسيطة.

علاج ارتفاع الضغط المفاجئ في المنزل

ووفق ما أوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، في تصريحات تلفزيونية له، أن علاج ارتفاع الضغط المفاجئ في المنزل، يتمثل في ضرورة الالتزام بالعلاج الخاص بضبط مستويات ضغط الدم، إلى جانب الابتعاد عن الانفعال، وكذلك تقليل وضع نسب الملح في الطعام.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

أما عن أعراض ارتفاع ضغط الدم، كشف مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها «CDC»، أنه ليس من الشائع تواجد أعراض محددة لارتفاع ضغط الدم، لكن هناك بعض العلامات التي قد تأتي كإشارة لارتفاعه في بعض الأحيان، حيث تتمثل العلامات التي قد إشارة إلى أعراض ارتفاع ضغط الدم الطارئة في الآتي:

1- حدوث الرؤية المشوشة.

2- حدوث نزيف في الأنف.

3- الشعور بضيق في التنفس.

4- ألم في الصدر.

5- الشعور بالدوار.

6- الشعور بالصداع.

طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

ووفق مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، تتمثل سبل الوقاية من ارتفاع ضغط الدم في كل من:

- الابتعاد عن التدخين في حالة إن كان الشخص مدخنًا.

- ممارسة 150 من النشاط البدني كل أسبوع.

3- اتباع نظام غذائي صحي.

4- الحفاظ على الوزن بصورة صحية.

5- عدم التعرض للإجهاد بقدر المستطاع.