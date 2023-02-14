أستاذ طب نفسي يقدم نصائح للتغلب على الشعور بالوحدة.. أبرزها ممارسة الرياضة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمر علينا الكثير من الأوقات التي نشعر بها بالوحدة، ويعد ذلك من أكثر الأشياء الصعبة التي يمكن للإنسان أن يمر بها، وهناك العديد من الأسباب التي تسبب في الشعور بالوحدة، لكن في ظل التطورات التي نمر بها قلت هذه المشكلة عن ما كانت سابقًا.

وفي السطور التالية، نقدم نصائح مهمة للقضاء على الشعور بالوحدة، حسب ما أوضحه أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس، إبراهيم مجدي لـ«هن».

الوحدة الحقيقية

تتعدد أسباب الشعور بالوحدة، فهناك الوحدة المفروضة مثل السفر لبلد بعيد لا تعرف بها أحد بعرض التعلم أو العمل، أو فقدان من حولك، وينصح هنا بالاهتمام بالجزء الروحاني بالتحدث مع الله والعبادة، التأمل، استخدام العالم الافتراضي الذي قضى على الشعور بالوحدة بالتواصل مع الآخرين، وانتقاء أشخاص جديدة للتعرف عليهم، والتواصل مع الآخرين يقضي على الشعور بالوحدة، مشاهدة التلفاز، وأخيرًا ممارسة الرياضة، وهناك العديد من الأشياء الأخرى التي يمكن فعلها للقضاء على الشعور بالوحدة.

الوحدة الزائفة

هناك نوع آخر من الشعور بالوحدة وهو في الأغلب يكون زائفا، لأنه يكون الشخص حينها رغم وجود العديد من الأشخاص حوله في كل مكان، إلا أنه يشعر بالاكتئاب، ويكون ذلك بسبب شعور معين يبحث عنه، لديه رغبة بمشاعر معينه يريد أن يصل إليها، أو يكون ذلك بسبب إصابته بالإكتئاب، فيحتاج حينها إلى استشارة طبيب نفسي للقضاء على هذا الشعور والتخلص منه سريعًا.