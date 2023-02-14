صور ابنة زعيم كوريا الشمالية على طوابع بريدية لأول مرة.. ظهور مميز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مؤخرًا، انتشار عدد من الصور التي ظهرت خلالها، كيم جو - إيه، ابنة زعيم كوريا الشمالية رفقة والدها، والتي لاقت تداولًا واسعًا من قبل نشطاء السوشيال ميديا في البلاد، إلى جانب العديد من دول العالم.

ترسيخ صورة ابنة زعيم كوريا الشمالية في الأذهان

وبعد الظهور المميز الذي جاء لابنة زعيم كوريا الشمالية، حاولت بعض المؤسسات الحكومية في العاصمة الكورية الشمالية، ترسيخ صورة ابنة زعيمهم في أذهان الشعب، وكذلك شعوب العالم، وذلك من خلال إصدار طوابع بريدية للمرة الأولى تحمل صورة «كيم».

وكشف مكتب البريد الكوري الشمالي، عن العمل على إصدار 8 طوابع، والمقرر طرحها في يوم 17 فبراير الجاري، والتي ستظهر عليها صور ابنة الزعيم الكوري، خاصة خلال تفقدها مع والدها موقعًا لإطلاق أحد الصواريخ العابرة للقارات، وذلك حسب ما نقلت «سكاي نيوز» عن وكالة أنباء يونهاب، الكورية الجنوبية.

تفاصيل إصدار الطوابع البريدية

ومن المقرر أن يجرى إصدار الطوابع البريدية الثمانية بهذا الترتيب، فهناك 5 طوابع ستظهر عليها صور الزعيم الكوري «كيم جونج-أون» وابنته «كيم جو-إيه» معًا، وطابعان يظهران الصاروخ فقط، وطابعًا واحدا يظهر الزعيم الكوري فقط.

وفي الطوابع، تظهر «كيم» مع والدها على خلفية الصاروخ وهي تمسك يده، وتقف معه لالتقاط صورة تذكارية مع جنود الجيش الشعبي الكوري الشمالي، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها ابنة زعيم كوريا الشمالية على طوابع بريدية.