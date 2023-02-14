الرضيعة السورية «آية» تخطف أنظار العالم بمعجزة نجاتها وقصة اختطافها.. ما الحكاية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال قصة الرضيعة السورية «آية» التي تمت ولادتها تحت الأنقاض، تثير اهتمام الملايين من الأنظار حول العالم، منذ أن جرى العثور عليها بموقف أشبه بالمعجزة، وحتى إيداعها داخل مستشفى جيهان بشمال سوريا.

ومؤخرًا، انتشرت حالات من الذعر بشأنها بين الكثيرين من مختلف متابعي قصتها حول العالم، بعد أن ظهرت أنباء عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، بمحاولة خطفها من داخل مكان رعايتها.

حقيقة اختطاف الرضيعة «آية»

ووفق ما ذكرت «سكاي نيوز عربية»، أنه انتشرت العديد من الأنباء، التي جاءت بشأن اقتحام مجموعة من المسلحين المستشفى التي تقبع بها الرضيعة، بغرض خطفها.

وسرعان ما أنكر المسؤولين داخل المستشفى، ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن هجوم مسلحين على المكان بغرض خطف الرضيعة السورية «آية».

تفاصيل العثور على الرضيعة السورية

وبعد مرور نحو أكثر من 10 ساعات من لحظة وقوع الزلزال، كانت عثرت فرق الإنقاذ على الرضيعة قبل عدة أيام، وذلك في بلدة جندريس شمالي سوريا، وذلك حينما كانوا يحفرون بين أنقاض مبنى سكني من خمسة طوابق.

وسرعان ما لاقى نبأ العثور على الرضيعة تعاطف الملايين من شعوب العالم معها، وذلك لولادتها في ظروف لا يمكن وصف صعوبتها، خاصة وأنها بقيت على قيد الحياة بموقف يشبه المعجزات، خاصة بعد أن لقيت والدتها مصرعها مع والدها وأفراد أسرتها أسفل الأنقاض، لكن الرضيعة ظلت متمسكة بالحياة وبالحبل السري الرابط بينها وبين أمها.

وبعد النجاح في إنقاذها من أنقاض الزلزال المدمر، جرى نقل الرضيعة إلى مستشفى جيهان في شمال سوريا، وأطلق عليها الأطباء اسم «آية» ما يعني المعجزة.