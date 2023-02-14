مظاهر الاحتفال بالفلانتين في العالم.. أبرزها تبادل الملاعق وتحضير الأرز الملون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتعدد مظاهر الاحتفال بالفلانتين في العالم، والتي تختلف من دولة لأخرى، إذ تحرص العديد من الشعوب على إحياء هذا اليوم بشكل جذاب، للتعبير عن مشاعر الحب والامتنان للمقربين من الأصدقاء والأقارب، وبشكل خاص شريك الحياة، وذلك لتوثيق هذا اليوم المميز الذي ينتظره الكثيرين من عام لآخر بشغف كبير.

ومع الاحتفال بهذا اليوم، تعددت مظاهر الاحتفال بالفلانتين في العالم، التي حرصت خلالها الشعوب على توثيقها بطرق مختلفة.

مظاهر الاحتفال بالفلانتين في العالم

وخلال السطور الآتية، نستعرض أبرز مظاهر الاحتفال بالفلانتين في العالم، حسب موقع traveltriangle العالمي.

- التنزه في فرنسا

يُعتقد أن أول بطاقة عيد الحب جرى تصميمها في فرنسا، وذلك عندما أرسل تشارلز، دوق أورليان، رسائل حب إلى زوجته من السجن في عام 1415، وخلال هذا اليوم يحتفل المتحابين وسط الساحات الجميلة المزينة بالأشجار والزهور، مع تزيين المنازل ببطاقات الحب والورود.

- الزواج في الفلبين

عيد الحب في الفلبين هو الوقت الذي يتزوج فيه العديد من الأزواج الشباب، في حدث ترعاه الحكومة كشكل من أشكال الخدمة العامة.

- اليوم الوطني للشوكولاتة في غانا

في غانا، يجرى الاحتفال بيوم 14 فبراير باعتباره اليوم الوطني للشوكولاتة إلى جانب كونه عيدًا للحب، وخلال هذا اليوم يمكن حضور العروض والمناسبات الموسيقية والمطاعم، التي تحتوي على قوائم طعام خاصة بالفلانتين والشوكولاتة معًا.

- تبادل الملاعق الخشبية في ويلز

عيد الحب في ويلز بالمملكة المتحدة، يجرى بأكثر الطرق اختلافًا، وذلك عن طريق تبادل العشاق ملاعق خشبية فريدة وجميلة مصنوعة يدويًا مع بعضهم البعض، حيث يُمارس هذا التقليد منذ القرن السادس عشر.

- الأرز الملون في غرب الصين

في مدينة مياو، جنوب غرب الصين، يتم الاحتفال من خلال ارتداء النساء إكسسوارات فضية وفساتين جميلة، والتي ربما تكون أكثر عادات عيد الحب روعة في جميع أنحاء العالم، كما يطبخن أطباقًا مختلفة من الأرز الملون الذي يقدم على قماش الحرير للشباب الذين يمشون على الطرق.