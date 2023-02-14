سعر الفحوصات الجديدة للمقبلين على الزواج.. ونصائح مهمة لحياة أسرية سعيدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحاول الدولة المصرية بذل قصارى جهدها لدعم الأسر والاستقرار، ونشأة أطفال في بيئة أسرية خالية من المشاكل والأمراض، والتي تبدأها من خلال فحوصات إجراءات الزواج التي تقدمها للمقبلين على الزواج، ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والتي تعتبر شريطة وأساسية، لإتمام عقد القران والزواج.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزير الصحة والسكان رقم 22 لسنة 2023 قائمة التحاليل الخاصة بفحص المقبلين على الزواج، التي يشترط القيام بها من قبل الطرفين.

قائمة الفحوصات الخاصة لإتمام الزواج

ومن بين الشروط والتحاليل التي حددتها وزارة الصحة للمخطوبين والمقبلين على الزواج، والتي حددت أيضا سعرها، من بينها فحوص التهاب الكبدي «سي وبي»، والإيدز بسعر 35 جنيها.

وفحوص اختبار فصائل الدم، بسعر 15 جنيها، وتبلغ قيمة تحليل نسبة الهموجلوبين 15 جنيها، وتحليل الـHR، بسعر 25 جنيها، والتلاسيميا وفقر الدم 80 جنيها، الذي يعد اضطراب دم وراثي يؤدي إلى خفض نسبة الهيموجلوبين في الجسم عن المعدل الطبيعي وتتسبب في فقر الدم.

كما حددت أيضا الصحة سعر تحليل نسبة السكر في الدم بقيمة 10 جنيهات.

وزارة الصحة والسكان المصرية، حددت أيضا خلال البيان الصادر عنها فيما يخص فحوصات ما قبل الزواج، بالحديث عن تنظيم الأسرة وعن الأمراض التي قد تنتقل عن طريق العلاقة الزوجية وكيف يمكن الوقاية منها، والنصائح التي تساعد على نجاح الحمل والولادة.

أماكن تحليل فحوصات الزواج

وفيما يخص ما سيتم القيام به عقب الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية التي حددتها والتي ستجرى داخل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، سيتم استلام شهادة صحية بذلك، والتي ستكون سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ استخراجها، في كل محافظات الجمهورية، في 300 مركز.

نصائح للفتيات المقبلات على الزواج

وحددت إيمان بسيوني، استشاري علاقات أسرية وزوجية، لـ«هُن»، نصائح للفتيات لحياة زوجية سعيدة خالية من المشاكل، قائلة: «الجواز يختلف تماما عن الخطوبة، المسؤولية بتزيد أكثر والفتاة تجد نفسها في ضغوطات مفاجئة، لذا يجب عليها القراءة والتثقيف سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال متابعة استشاريين العلاقات الأسرية واستمداد الخبرات من الأجيال التي سبقتها، وعدم إعلاء سقف طموحاتهم خاصة في الماديات».

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، يجب على الفتيات المقبلات على الزواج مشاهدة الفيديوهات التي تتحدث عن الزواج مع ترتيب أولوياتها وأفكارها وتعلم تحمل المسؤولية، وطريقة التعامل المثلى مع الزوج والحماة لتجنب حدوث المشاكل».