استشاري توضح أعراض وأسباب حكة الجلد في الشتاء.. اعرف إزاي تحمي نفسك؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الفتيات يواجهن مشكلات كثيرة في فصل الشتاء بسبب التعرض لحكة الجلد نتيجة الإصابة بالعديد من الأمراض التي قد تؤثر على الصحة بالسلب ويمكن أن تزيد من الخطر، خاصة الحكة والالتهاب في مناطق متفرقة في الجسم، ما يجعلهن لا يستطعن مقاومة الآلام والأوجاع التي تستمر لفترة طويلة، ويحاولن البحث عن طرق فعالة للتخلص منها وعلاجها.

وحددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أعراض حكة الجلد في فصل الشتاء، التي يعاني منها الكثير، وهي:

أعراض حكة الجلد في فصل الشتاء

- جفاف الجلد في منطقة الحكة

- الشعور بآلام شديدة بمنطقة الحكة

- تشقق الجلد بمنطقة الحكة، وقد يظهر على الشفتين.

- انتفاخ الجلد في منطقة تحت العينين.

- ظهور طفح جلدي.

- ظهور طبقات جلدية سميكة وخشنة الملمس.

أسباب حكة الجلد في فصل الشتاء

وحددت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، لـ«هُن» أسباب وأعراض حكة الجلد في فصل الشتاء، وكيف يمكن التغلب عليها، قائلة: «حكة الجلد يمكن أن تصيب الكثير من الفتيات بشكل خاص في فصل الشتاء، والتي يمكن أن تكون في مناطق متفرقة في الجسم مثل الذراع والساق، أو الرقبة، ما يحدث تغيرات ملحوظة على الجلد، وقد تؤدي إلى احمرار في الجلد وبقع والتهابات مختلفة، مع تكون البثور والتي يمكن أن تكون مصحوبة بالدماء نتيجة الحكة القوية».

الإصابة بالصدفية والأكزيما

وتابعت استشاري الأمراض الجلدية، الحديث عن أسباب حكة الجلد، مضيفة: «يمكن أن يتسبب الإصابة بالأكزيما في كحة الجلد، وهو اضطراب مزمن يصيب الجسم ويحدث تقشر في الجلد وطفح وغالبا ما يكون في منطقة الرقبة أو اليد والساعد».

«الإصابة بالصدفية من أكثر الأسباب التي تؤدي لحكة الجلد»، يعتبر ذلك من أكثر الأسباب القوية التي تؤدي لتهيج الجلد والتهابه، وأشارت استشاري الأمراض الجلدية، خلال الحديث إلى أن الصدفية مرض مناعي تتسبب في احمرار الجلد وتهيجه، والتي عادةً تظهر على فروة الرأس والركبة وأسفل الظهر».