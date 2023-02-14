الامارات | محتال كاميروني يسلب أموال الروس بـ«خدعة الدولارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت الشرطة في العاصمة الروسية موسكو مواطن من الكاميرون احتيال على مئات من الاشخاص وسلبهم أموالهم بطريقة غريبة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك «ألقت شرطة موسكو القبض على مواطن كاميروني تمكن من الاحتيال على شخص وباعه أوراقا سوداء مزورة مقابل 23 ألف دولار».

وونقلت «RT» عن المتحدثة «قام المحتال بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال المقطع أوهم المشاهدين بأنه يستطيع تحويل الأوراق السوداء التي يملكها إلى أوراق نقدية، الشخص كان قد غطى بعض الأوراق النقدية الحقيقية بطلاء أسود وغسل هذا الطلاء ببساطة عنها أثناء تصوير المقطع لتظهر وكأنها تتحول إلى نقود.. تواصل هذا الشخص مع شخص آخر عبر تطبيقات التواصل وأقنعه بشراء الأوراق السوداء العادية مقابل 23 ألف دولار، وبعد أن اكتشف الضحية أنه تعرض لعملية نصب لجأ إلى الشرطة».

وأشارت فولك إلى أن إدارة المباحث الجنائية تمكنت من تحديد موقع «المحتال» وهو محتجز في موسكو حاليا، ورفعت ضده قضية جنائية بتهمة الاحتيال وفقا للفقرة الرابعة من المادة 159 لقانون الجنايات في الاتحاد الروسي.