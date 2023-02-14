نسيان عيد ميلاد زوجتك قد يعرضك للسجن في هذه البلدة.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نسيان عيد ميلاد زوجتك أمر قد يبدو عاديا أو بسيطا، فلا تتخطى نتائجه سوى شعور شريكة حياتك بالانزعاج أو الضيق بعض الشيء، لكن ما لا يعرفه الملايين من الأشخاص حول العالم، أنه إذا نسي الرجل تاريخ عيد ميلاد زوجته في بلدة معينة قد يتعرض للدخول إلى السجن على الفور.. فما القصة؟

قانون غريب عند نسيان عيد ميلاد زوجتك

تتعدد القوانين الغريبة في الكثير من دول العالم، التي قد يندهش منها البعض، لكن لعل أغرب تلك القوانين، هو التعرض للسجن في حال نسيان عيد ميلاد الزوجة بدولة ساموا الأوروبية، وذلك وفق ما كشف «موقع presswire18 البريطاني».

وتعد دولة ساموا الأوروبية هي صاحبة هذا القانون الغريب من نوعه، خاصة مع صرامته القوية في تطبيقه، فعلى أرضها، إذا نسى الزوج تاريخ عيد ميلاد زوجته دون قصد، فيعد هذا الأمر جريمة بالغة في حقها.

التحذير ثم السجن

ووفق التطبيقات القانونية في تلك البلدة، إذا نسى الزوج عيد ميلاد زوجته للمرة الأولى، يتم تحذيره، وإذا قام بتكرار الخطأ، يتعين عليه دفع غرامة مالية أو الذهاب إلى السجن، الذي تصل مدته إلى 5 سنوات.