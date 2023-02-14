طريقة عمل كبدة الفراخ.. خطوات سهلة مش هتحتاج لمجهود

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من السيدات وربات المنازل عن طرق مختلفة لإعداد الأطعمة بوصفات مختلفة خارج الصندوق والمعتاد عليه، ومن بينهم طريقة عمل كبدة الفراخ في المنزل، التي يفضلها الكثير من الأطفال نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن البعض منهن في إعدادها بأكثر من وصفة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية طريقة عمل كبدة الفراخ، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل كبدة الفراخ.. المقادير

كبدة فراخ

طماطم شيري

صنوبر

بصل

زيت زيتون

فلفل حار مفروم

ملح

فلفل

كزبرة خضراء

ثوم

بهارات

دبس رمان

طريقة تحضير كبدة الفراخ

- الخطوة الأولى تسخين طاسة على النار ثم يتم وضع بها زيت الزيتون، مع إضافة الكبدة وبدء تشوحيها جيدًا.

- الخطوة الثانية هي تقطيع البصل ووضعه داخل الطاسة وعليه الثوم والفلفل الحار والبهارات.

- يتم تتبيل الكبدة بالملح والفلفل ثم إضافة دبس الرمان على المكونات مع بعضها البعض على النار.

- بعد انتهاء الطهي يمكن تزيين الطبق بالكزبرة الخضراء والطماطم الشيري وصنوبر وقدميه ويمكن تناوله مع الأرز أو العيش بجانب الطحينة.

مقادير كبدة الفراخ بالبصل

كبدة الفراخ

2 ثمرة بصل متوسطة مقطعة صغير

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

2 معلقة كبيرة صويا حلوة

3 ملاعق كبيرة زيت نباتى

رشة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة

معلقة كمون

ملعقة ملح

طريقة تحضير كبدة الفراخ بالبصل

- الخطوة الاولى هي تقطيع الكبدة مع غسلها بالماء والخل.

- يتم وضع الزيت على النار في طاسة حتى تسخن، ثم يتم وضع البصل وتقلبيه حتى يذبل ويصبح باللون الأصفر.

- الخطوة التالية هي إضافة الكبدة مع تقلبيها لدقائق باستمرار.

- يتم إضافة الطماطم وصلصة الصويا والبهارات المكونة من الملح والفلفل الأسود والكمون، وتقلبيها قليلاً حتى تنضج ثم قدميها ساخنة مع الأرز أو العيش.