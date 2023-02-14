أعراض فيروس «ماربورغ» الجديد تبدأ بصداع وقيء.. كيف تحمي أسرتك؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مخاوف جديدة من قبل الأمهات والأهالي في غرب إفريقيا بسبب تفشي مرض الحمى النزفية «ماربورغ»، المرتبط بإيبولا والمتسبب في وفاة ما لا يقل عن 9 حالات وفاة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي الوباء في بيان صادر عنها خاصة بعد إرسال عينات من غينيا الاستوائية إلى مختبر في السنغال لتحديد سبب المرض.

كان حذر مسؤول صحي محلي الأسبوع الماضي، في غينيا والتي أفادت به أيضا منظمة الصحة العالمية بأن هناك 9حالات وفاة في الوقت الحالي و16 حالة اشتباه في إصابتها بالفيروس حيث ظهرت عليها أعراض تشمل الحمى والتعب والإسهال والقيء، وفق «العربية».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن وباء وفيروس ماربورغ، الذي تسبب في حالة من الذعر وسط الأهالي، وفق منظمة الصحة العالمية.

بداية ظهور الفيروس

الظهور الأول لفيروس «ماربورغ» في البداية في الخفافيش، مثله مثل فيروس «إيبولا»، وينتشر بين المواطنين عن طريق الاتصال الوثيق بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، أو الأسطح مثل ملاءات الأسرة الملوثة، تم التعرف عليه عام 1967، بعد أن أدى إلى ظهور بؤر تفشت بشكل كبير في المختبرات في ماربورغ بألمانيا وبلغراد بصربيا.

وفي حال عدم علاج المريض، قد يصبح فيروس ماربورغ قاتلا لنسبة تصل إلى 88% من المصابين.

أعراض الفيروس الجديد

وكانت حددت منظمة الصحة العالمية، أعراض فيروس ماربورغ، بانها تبدأ بصداع حاد ووعكة شديدة، ومن أعراضه الشائعة أيضاً الأوجاع والآلام العضلية.

- الإصابة بالحمى الشديدة في اليوم الأول، ثم يتبعها وهن تدريجي وسريع.

- إسهال مائي حاد وألم ومغص في البطن وغثيان وتقيّؤ.

- يمكن أن يدوم الإسهال أسبوعاً كاملاً.

- تصبح ملامح المريض في ذلك الوقت بـ«ملامح الشبح»، عينين عميقتين ووجهاً غير معبّر مع الخمول الشديد.

- كما يظهر عليه في الفترة بين اليوم الخامس والسابع نزيف شديد، وحالات تسمم.