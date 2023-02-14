هدايا عيد الحب للمتزوجين 2023.. أفكار مبتكرة للاحتفال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

المتزوجون هم من أكثر الفئات التي يجب أن تحتفل بعيد الحب، فهو إما تجديد للعلاقة، أو تعبير عن الحب، وكذلك يعتبر من المناسبات الهامة للبيت، وفيما يلي عدد من الأفكار المبتكرة غير التقليدية لـ هدايا عيد الحب للمتزوجين 2023، وهي تتنوع بين الهدايا المادية والمعنوية والتي تمثل جانب الذكريات طول العمر، وذلك بحسب موقع «marriage» المتخصص في كل شؤون المتزوجين.

هدايا عيد الحب للمتزوجين 2023

هدايا عيد الحب للمتزوجين 2023، يفضل أن تكون للذكرى، وشراء هداية ثمينة واحدة أفضل من شراء عدد كبير من الهدايا بسعر أقل وفيما يلي أمثلة:

ساعة ضمن هدايا عيد الحب للمتزوجين 2023

تخيري ساعة تليق بمعصم زوجك أو زوجتك، ضمن هدايا عيد الحب للمتزوجين 2023، وضعيها في بوكس أسود أو أحمر لتليق مع المناسبة، وتتنوع أسعار الساعات الأصلية من 700 جنيه وحتى ملايين الجنيهات.

عطور:

العطور كذلك واحدة من الهدايا الرومانسية للغاية التي يمكن إهدائها في عيد الحب 2023، تخير العطر الذي يلائم شريكك أو يفضله في معظم المناسبات.

فضة حسب الطلب:

يمكنك عمل سلسلة فضة بحرف اسمه أو اسمك، وكذلك هناك أساور فضة تليق بالرجال والنساء على حد سواء، ويمكن للكابلز ارتدائها في نفس الوقت لتشكل هدية رائعة في الفلانتين وهي من أبرز هدايا عيد الحب للمتزوجين 2023 .

هدايا عيد الحب للمتزوجين 2023.. الكتابة

وتعتبر الكتابة واحدة من الأساليب الكلاسيكية للتعبير عن الحب أو عما يدور بداخلك عن كتابة جوابات، أو نوتس في ورق وإعطائها للطرف الثاني ليقرأه ويشعر بالحب والاحتواء والاحتفال بشكل معنوي، وهي من بين هدايا عيد الحب للمتزوجين 2023 البسيطة.

الصور:

اللوحات والصور المرسومة التي يمكن تعليقها في البيت أيضا واحدة من هدايا عيد الحب للمتزوجين 2023 الرائعة التي تحتفظ بالذكرى طوال العمر، ويمكن أن تكون صور وجرى تكبيرها أو صور مرسومة للثنائي.

صورة تاريخ النجوم:

واحدة من ألطف هدايا عيد الحب أيضا معرفة خريطة النجوم في يوم تعرفكما على بعضكما البعض، وطلبها وتعليقها في البيت.