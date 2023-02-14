هدايا عيد الحب للمخطوبين 2023.. مميزة واقتصادية تدوم العمر كله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في يوم عيد الحب، يبحث الكثير من الشباب والفتيات عن هدايا مناسبة يمكن إهداء الحبيب بها، تعبيرًا عن مدى سعادتهم بالشخص خاصة المخطوبين، إذا يحاول كل منهم إهداء الطرف الآخر هدية ذات قيمة معنوية بأفكار خارج الصندوق وبعيدًا عن المألوف والمتعارف عليه، خاصة الفتيات اللاتي يتفنن في اختيار الهدايا، التي تناسب الشريك، من واقع الأشياء الذي يحتاجها ويفكر بها.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية هدايا عيد الحب للمخطوبين 2023، وفق موقع «dollarsprout»البريطاني، حيث تكون مميزة واقتصادية تدوم العمر كله.

هدايا عيد الحب للمخطوبين 2023، بات الأكثر بحثًا خاصة بالتزامن مع عيد الحب اليوم 14 فبراير، والذي يحاول كل طرف إرضاء الأخر وشراء هدية تتناسب معه غير مكلفة وتتناسب مع إمكانياتهم.

هدايا عيد الحب للمخطوبين 2023 للرجال

ويمكن للفتيات شراء هدايا عيد الحب للمخطوبين 2023، لشريك الحياة قطع من الإكسسوارات خاصةً إذا كان يمتلك سيارة يمكن وضعها بداخلها، كميدالية فضية مدون عليه إما صورتهم المفضلة التي يحبونها أو آية قرآنية، أو ميدالية مفاتيح، وشراء مستلزمات تنظيف السيارة التي يحتاجها كل يوم.

كما يمكن أيضا شراء سماعة بلوتوث، أو ساعة رولكس، وإذا كان الشريك يهتم بالقراءة والكتب يمكن شراء له رواية يفضلها أو كتب لكاتب محدد يحب متابعة أعماله.

وهناك بعض الفتيات يفكرن في الهدايا العملية التي يمكن أن يستخدمها الرجل في حياته العادية واليومية مثل شراء محفظة رجالي أو حافظة للأوراق.

يمكن أيضا شراء قلم مميز يحمل اسم الرجل أو اسم المهنة الذي يعمل بها، لتكون هذه من أكثر الهدايا المميزة الخاصة، أو مهاداته أيضا بربطة عنق أنيقة إذا كان من محبي ارتداء البدل.

هدايا عيد الحب للمخطوبين 2023 للفتيات

وفيما يخص هدايا عيد الحب للمخطوبين 2023 للفتيات، فيمكن للرجل شراء لها فستان أنيق باللون المفضل لها، أو قلادة إما ذهبية أو فضية على حسب إمكانيات الرجل، كما يمكن شراء أيضا حذاء ذات كعب عالِ، مع تنسيق إكسسوارات تتناسب مع تلك الإطلالة مثل ساعة ذات سوار، مع باقة ورد أنيقة رفقة شكولاتة من الأنواع المفضلة لها.

- عطور وأطقم للعناية بالبشرة.

- شال من الصوف أو الفرو، خاصةً أن عيد الحب يتزامن مع فصل الشتاء.

- مجموعة من الحلقان وأحمر الشفاه.