خطوات السعادة في «فقه الحب».. تبدأ من الرؤية بين العاطفة والعقل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل المصريون بالحب مرتين كل عام، الأولى يوم 14 فبراير، الذي يوافق عيد الحب العالمي، والثانية في 4 نوفمبر، تحت شعار عيد الحب المصري، الذي ارتبطت مناسبته باسم الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين، وفي يوم الحب يقدم «هُن» فقه وكتالوج الحب، لكي تختاروا شريك الحياة بعناية، وذلك بحسب الكاتب والفيلسوف «يوسف زيدان».

خطوات الحب بحسب يوسف زيدان

- الحب رؤية بين العاطفة والعقل، ومعرفة كتالوج الحب وخطواته، يجب أن يبدأ من دراسة الجنس الآخر، وفهم حالاته وكل ما يستلزمه الأمر، أن تعرفوا جيدًا معلومات عن طبيعة بعضكما.

- يجب أن تفكروا قبل الوقوع في الحب، مدى العقل بينكما، أي يجب أن تجمعا كل المعلومات اللازمة عنكما وتسألا بعضكما عن الأسئلة التي تريدا معرفتها.

- ابحثا عن بعضكما، ففي قاع نفوسنا جميعًا يحوم الحب والإحساس.

الحب مخاطرة

- خوضوا الحب كمخاطرة والعشق مغامرة، ولا تتعاملوا كأن الحب يخسركما.

- الحب حين يكون عشقًا يخالطه الشعور بالقلق، فيجب ألا تنزعجوا من شيء.

- شغلوا كل أطراف معادلة السعادة الخاصة بكما.

- فعلوا الاكتفاء، وذلك من خلال أن تعلموا أنكم ستظلون معًا إلى الأبد.

- اعلموا أنه لا يمكن أن تعيشوا دون حب.

- تعريف السعادة يختلف بينكما، لذلك اعرفوا كلا منكم ماذا يحب.

- اتبعوا مقولة فاروق جويدة عن الحب: «فإذا وجدت الحب، لا تحرم فؤادك ما يريد، فالعمر يا ولدي سنين، والهوى يوم وحيد».

- اعلموا أن الحب يتم اختزاله في بعضكما طوال حياتكما وأن أقصى درجات المحبة هي الاكتفاء.

- «الحب طلاء الحياة»، اعلموا أنكم يجب أن تطلوا وتدهنوا حياتكم بالحب بينكما.

السعادة الأبدية

- اعلموا أن نقيض الحب ليس الكرة، فبذلك تكون السعادة الأبدية.

- يجب معرفة أن أيام المحبة أعياد متصلة، وبذلك تتمثل السعادة.

- لا يعرف المحب قيمة المحبوب، إلا حين يفقده، فيجب بذلك المحافظة على حبكما.

- يخلو الحب من قلق، هذا أسمى ما تأملون إليه في الحب، وهو ما يسبب السعادة الأبدية.