تعرف على سبب تسمية فاكهة «اليوسفي» وفوائدها على الصحة.. أساسية في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

«وراء كل أكلة حكاية»، تعتبر واحدة من أكثر المقولات التي يرددها الجميع حينما يقع في غرام طعام أو فاكهة ما، إذ يحاول معرفة أصوله وأماكن زراعته وسبب تسميتها بهذا الاسم، وهو ما ينطبق عن فاكهة اليوسفي، التي تتميز برائحتها الذكية وطعمها المميز، والتي يكثر تناولها خلال فصل الشتاء كما إنها تحتوي على الكثير من الفوائد والمميزات على البشرة والشعر ولتعزيز المناعة.

وحددت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة في معهد تكنولوجيا الأغذية، أصل اليوسفي وسبب تسميته بهذا الاسم والقصة وراءه، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، قائلة: «اليوسفي، من فواكه فصل الشتاء وهو غني جدا بالفيتامينات خاصة فيتامين سي والمهمة لصحة الأجسام، ويقوي المناعة ويدخل في تركيب الكولاجين الذي يعطي نضارة للبشرة، لم يكن متاح زراعته في مصر قديما، ويرجع أصله إلى حرص محمد علي، على إرسال بعثات للخارج لتلقي العلم في مختلف المجالات سواء الزراعة أو الصناعة والهندسة والطب وغيرها، وكان هناك أحد الطلاب الذين أرسلهم للخارج لتعلم علوم الزراعة حتى يكون مشرف على حدائق القصور الموجودة، والذي كان يعرف باسم «يوسف أفندي» هو سافر لأوروبا لتلقي العلوم لمدة 5 أعوام.

سر تسمية فاكهة اليوسفي

ظل الشاب المصري قرابة 5 أعوام في البعثة خارج مصر دون العودة لأرض الوطن، وأثناء عودته حدثت عاصفة كبيرة في البحر، والتي رست بهم على إحدى الجزر، وهناك لاحظ وجود بعض الشتلات الغريبة رفقة التجار، وبذكائه استطاع التعرف عليها، وفق الباحثة في معهد تكنولوجيا الأغذية: «أدرك إنها مش موجودة في مصر واشترى منها شتلة صغيرة وبدأ يتابعها وكانت الثمار نضجت ولما جرب واحدة عجبه طعمها وحضر طبق وجمع ثمار الشتلة اللي اشتراها وقدمها للحارس الخاص بمحمد علي، وسماها باسم «طوسون باشا» لإنه كان أقرب الأبناء له، وتم تعيينه مشرف على الحدائق الملكية في مصر العربية، وغير اسمها لتصبح «يوسفي لاجتهاده في دراسته».

فوائد تناول اليوسفي على الصحة

وتحدثت الدكتورة منال عبد العزيز، عن فوائد اليوسفي، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، قائلة: «يعتبر من الفواكه الغنية بالألياف تعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم وترفع من كفاءة الجهاز الهضمي وتقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الأجسام، ومصدر لفيتامين سي والذي له دور كبير في امتصاص الحديد الموجود في الأكلات الأخرى مثل منتجات اللحوم والأسماك والدواجن، وفيتامين «D».

ونصحت الباحثة في معهد تكنولوجيا الأغذية بضرورة تناول ثمرتين من اليوسفي يوميا: «بها فيتامين سي، وتقوي الجسم والمناعة».