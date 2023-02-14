كيف دعمت بيوت الأزياء العالمية متضرري زلزال تركيا وسوريا؟.. ملابس شتوية ومبالغ مالية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

المئات من أيادي العون امتدت من مختلف الدول وكذلك الجهات، وذلك لتقديم سبل العون إلى متضرري زلزال تركيا وسوريا المدمر، والتي شارك بها مؤخرًا، عدد من بيوت الأزياء العالمية، التي قررت دعم الشعب العربي في المنطقة المنكوبة من الكارثة الكبيرة.

مبادرات بيوت الأزياء لدعم متضرري الزلزال

ووفق ما ذكر موقع «العربية»، أن أولى المبادرات التي تلقتها الأسر المنكوبة من الزلزال المدمر، جاءت من قبل ماركة الأزياء الفرنسية Decathlon، التي قررت تقديم المساعدات لنحو 2400 شخص من الموظفين لديها على الأراضي التركية، وذلك بعد أن تأكدت من سلامتهم.

كما عمل قام العاملون بشركة الأزياء في الأراضي التركية، على إرسال المساعدات إلى المناطق المتضررة في بلادهم، وتوزيع معدات وملابس شتوية على المتضررين.

تقديم المعونات الإنسانية للمتضررين

كما قامت عدد من شركات الأزياء على تقديم المعونات الإنسانية للمتضررين، والتي جاء على رأسها كل من Zara، وBershka، وStradivrus، الذين قدموا نحو نصف مليون قطعة من الملابس الشتوية، إلى جانب التبرع بنحو 93 مليون دولار لمنظمات الهلال الأحمر التركية.

كما بدأ القسم المتخصص بالعمل الاجتماعي في دار أزياء Mango بإرسال ملابس إلى العديد من المناطق التي تضررت، إلى جانب التبرع بملايين الدولارات من أجل إنقاذ الباقين تحت الأنقاض.