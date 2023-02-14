9 أنواع من الأطعمة والمشروبات تحتوي على كميات كبيرة من السكر.. اعرفيها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتوي الكثير من الأطعمة العادية اليومية على كمية كبيرة من السكر بما فيها بعض الأطعمة الصحية، كما أن الحد الموصي بتناوله من السكر هو 25 جراما في اليوم الواحد، لذلك يجب أن تحرصي على قراءة الملصقات الغذائية عند شراء الأطعمة، حتى لا ينتهي بكِ الأمر إلى تناول المزيد من السكر، من ضمن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكريات، زبدة الفول السوداني، الشوفان سريع التحضير، الزبادي المحلى والخبز، وفقًا لما نشره موقع «CNET البريطاني».

أطعمة تحتوي على كميات كبيرة من السكر

الزبادي

أول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر هو الزبادي المُحلى الموجود في المحلات على عكس أنواع الزبادي الصحية التي تصنعينها في منزلك، والتي لا تحتوي على أي سكر مضاف، أما أنواع الشائعة من الزبادي خاصة الأصناف قليلة الدسم أو الخالية من الدهون، فهي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والسكريات المضافة تصل إلى 15 جراما من السكر في العبوة الواحدة.

الخبز الأبيض

يحتوي معظم الخبز الأبيض على سكر مضاف، منها الأصناف الحلوة الموجود في المخابز مثل القرفة والزبيب وخبز الجوز بالعسل، وفي حديث سابق لـ«هن» قالت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة، أن الخبز الأبيض يحتوي على الكثير من السكريات والصحي هو الخبز البلدي المخبوز بالرده.

الشوفان سريع التحضير

تعتبر أنقى صورة لدقيق الشوفان، هو الشوفان الكامل الغني بالألياف وفيتامينات B والمغنيسيوم والسيلينيوم والزنك والمعادن الأخرى، على عكس الأخرى التي تتم معالجتها وتقسيمها إلى عبوات مناسبة للخدمة الفردية، إذ تحتوي على الكثير من السكر، فالعبوة واحدة من دقيق الشوفان الفوري أو سريع التحضير تحتوي على السكر البني على 12 جراما من السكر.

الصلصات والتوابل

يحتوي الكاتشب وصلصة الباربكيو وتتبيلات السلطة المصنوعة من التوت وغيرها على السكر، أولها صلصة المارينارا التي تحتوي على أكثر من 20 جراما من السكر، ومثلها صلصة سلطة الرانش، لذلك يجب التحقق من الملصق على العبوة وأن يتم اختيار الأصناف بدون سكر مضاف.

مشروبات الطاقة

تعتبر مشروبات الطاقة من المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر، لذلك يجب الحرص عند تناوله لأنه مشاكله تتضاعف عند تناول هذه الأنواع من المشروبات دون ممارسة الرياضة لفترة أو بكثرة، كما يمكن الاكتفاء بشرب الماء أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

العصائر الجاهزة

تحتوي العصائر الجاهزة المصنوعة من البرتقال والتفاح والمانجو وغيرها من الفواكه على كميات عالية من السكر، كما أن هناك أنواع العصائر تحتوي على سكر مضاف يتجاوز ما توفره الفاكهة والعناصر الغذائية الخضراء المصنوعة منها.

بدائل الحليب

هناك أنواع من بدائل الحليب تستخدم لتجنب تجنب منتجات الألبان واللاكتوز، لكن بعض البدائل الخالية من الألبان تلغي هذه المنتجات الصحية بمحتواها من السكر، منها يحتوي حليب الفانيليا واللوز.

زبدة الفول السوداني

تحتوي بعض أنواع زبدة الفول السوداني وزبدة اللوز وزبدة الكاجو، على الكثير من السكر والزيوت المهدرجة.

الشوربة المعلبة

تحتوي الشوربات المعلبة على الخضار وبعض البروتين، كما تحتوي بعض الأصناف على سكر مضاف بكميات تصل إلى 17 جراما من السكر، لذلك يمكن استبدالها بالشوربة المصنوعة من الخضروات الطازجة.