مطعم بيتزا في دبي يقدم وصفاته بتقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT.. «هتغير العالم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

استخدام التكنولوجيا الحديثة في كل نواحي الحياة المختلفة، أصبح أمرا تحرص عليه العديد من الأماكن والمؤسسات بمختلف دول العالم، فمؤخرًا، لجأ أحد مطاعم البيتزا في دبي إلى استخدام تقنية «شات جي بي تي»، في تقديم وصفاته أمام زبائنه، ليصبح الأول على مستوى العالم، في القيام بتلك الفكرة المبتكرة.

تفاصيل استخدام المطعم لتقنية ChatGPT

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أنّ المطعم استعان بتقنية ChatGPT المبتكرة، في تقديم وصفات البيتزا الخاصة به لزبائنه، والتي تمثلت من خلال كتابة الوصفات في برنامج الدردشة الآلي العالمي، ومن ثم تلقي صيغة لها في خمس ثوانٍ فقط.

وسرعان ما اكتسبت تلك التقنية المذهلة اهتمام وسائل الإعلام حول العالم، بقدرتها على إنتاج العديد من المهام التكنولوجية، ما بين كتابة المقالات الصحفية، وإنشاء رموز الكمبيوتر، وكتابة التغريدات، هذا كله دون تدخل ليد بشرية، وكأنها مشابهة لأنظمة روبوت الذكاء الاصطناعي.

المطعم سيغير فكرة تناول الأطعمة

وقال القائمون على مطعم البيتزا، إنّ اتجاههم لتلك التكنولوجيا ستغير طرق تناول الطعام التقليدية إلى الأبد، إذ أنهم تمكنوا من إعداد نحو 29 صنفًا مبتكرًا من البيتزا في غضون دقائق، بفضل تقنية «شات جي بي تي».