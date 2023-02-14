قواعد بحرفي «ف» و«ق» عليك اتباعها في يومك.. «انتبهي لإتيكيت الملابس والشعر»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يندرج تحت فن الإتيكيت أو معايير الذوق العام قيم كثيرة، يجب مراعاتها من قبل كل فتاة أو سيدة، والحرص عليها وتطبيقها خلال الحياة اليومية، ويردن معرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما يبتغين التفنن في التعامل مع المحيطين بهن بلياقة وذوق، وهناك إتيكيت خاص بكل شيء في يومنا، ويجب أن تكون الفتيات مُلمات به.

لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» كل يوم سلسلة من فنون الإتيكيت حسب حروف الأسماء من الألف إلى الياء، بحسب كتاب المرأة وفن الإتيكيت للكاتبة مهجة زايد.

إتيكيت حرف «الفاء»

فضول

- الفضول عادة سيئة، ومن الفضول سؤال سيدة عن مرتب زوجها أو ثمن فستانها أو أجرة خياطتها أو قيمة إيجار بيتها.

- ‏تجنبي كل سؤال من هذا القبيل، ومن الفضول أيضًا الاطلاع على خصوصيات الآخرين.

فن إدارة الحديث

- من الإتيكيت إذا دعوتِ مجموعة من الأصدقاء والمعارف لقضاء السهرة في بيتك، يحسن بدء الحديث أولًا، فإن ذلك يفتح أمامهم المجال لتناول كثير من الموضوعات فإذا زال الحرج، وبدأوا يتناولون الموضوعات ببساطة فإنه في استطاعتك تركهم بمفردهم، وضعي اللمسات الأخيرة لمائدة العشاء.

- أحاديث حفلات العشاء صعبة بعض الشيء، إذا كان هناك ضيف شرف أو شخصية مهمة، ولكي تزيلي جو الحرج، وجهي بعض الأسئلة.

- تجنبي ذكر الفضائح التي تمس بعض الأشخاص، لأن ذلك لن يجذب أذهان الحاضرين وآذانهم بقدر ما يسيء إلى شخصيتك في نظرهم، كذلك تجنبي المناقشات الحادة التي تضفي على الحفل جوا من التوتر والعنف.

- إذا جاء مقعدك بجوار شخص لا تعرفينه من قبل، فابتسمي في وجهه، وابدأي الحديث معه.

- ‏اسأليه عن عمله، وبعد ذلك ستجدين أن الحديث أصبح متصلًا بينكما، ولكن في نفس الوقت، راعي توزيع اهتمامك على المجموعة كلها، فإنه من الخطأ أن صب اهتمامك كله على شخص بعينه.

فن اختيار الثوب والماكياج المناسب

‏- من أهم أمور الإتيكيت بالنسبة للمرأة، معرفة كيفية اختيار الثوب الذى يناسب كل وقت، وكما أن لكل وقت فستانًا خاصًا، فإن ذلك ينطبق على التسريحة والماكياج.

- تسريحة الصباح يجب أن تكون بسيطة وكذلك الفستان، والماكياج عبارة عن طبقة خفيفة من كريم الأساس والبودرة وأحمر الخدود.

- ‏اختارى أحمر الشفاه من لون وردى فاتح، أو ما ترينه مناسبًا لكن دون مبالغة.

- ‏أما في المساء، فيمكنك عمل تسريحة معقدة بعض الشيء تصلح للسهرة، ضعي ماكياجا، واختارى ظلال العين مناسبة للون الفستان ولون عينيك.

- إذا وجهت لكِ الدعوة لحضور حفل عشاء عند صديقة فيكفي ارتداء فستان بسيط وأنيق.

- إذا كانت الدعوة في مكان عام، فيمكنك ارتداء فستان كوكتيل راعى عدم استعمال حقيبة يد كبيرة عند خروجك في المساء.

إتيكيت حرف «القاف»

قبلات

- لا تقبلين أطفال الناس، فبعض الناس يكرهون الأمر، وإذا أردتي إظهار حبك لهؤلاء الأطفال، فاكتفي بملاطفتهم.

قفاز

- ‫‏إذا كنتِ تريديـن قفازًا فلا تخلعينه عند التسليم، ولا سيما في المناسبات المهمة، في حالة كونه موضة لأنه يضفى عليك كثيرًا من الأناقة.

- ‏اخلعي قفازك بمجرد جلوسك إلى مائدة الطعام وضعيه بعناية في حقيبتك.