إتيكيت تقديم هدايا عيد الحب 2023.. «البسمة والكلام الحلو بيفرق كتير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع اقتراب عيد الحب 2023 تزداد عمليات البحث عن أفضل الهدايا التي يمكن أن يقدمها المتحابون في هذا اليوم، لكن الأهم من ثمن أو قيمة الهدية هو إتيكيت تقديم الهدية نفسها، فيجب أن تقدمها بكل حب وابتسامة لطيفة حتى لا يشعر من يأخذها بأنك تقدمها رغماً عنك، كما أن هناك عدة شروط في إتيكيت تقديم هدايا عيد الحب 2023، يعرضها «هُن» في التقرير التالي، وفقاً لموقع «Realsimpel» البريطاني.

إتيكيت تقديم الهدايا في عيد الحب

أول قواعد الاتيكيت عند تقديم هدايا عيد الحب 2023، أن تقدم الهدية بابتسامة لطيفة وإظهار السعادة، والحرص على انتقاء الألفاظ الرقيقة والمهذبة حتى تدخل البهجة على قلب من تحب، كما أن الهدايا تبين اهتمام وتقدير الحبيب أو الزوج مع مراعاة ذوقه في الهدايا التي تشتريها له.

القاعدة الثانية عند تقديم هدايا عيد الحب 2023 تأكد من نزع الثمن قبل التغليف والتقديم، لا يهم قيمة الهدية من حيث السعر، ولأن بعض الناس يشعرون بأنها غالية جدا ولا يستطيعون ردها، كما ينبغي فتح الهدية أمام الشخص وإظهار فرحتك بها حتى لو كانت غير مناسبة لك.

قدم الهدية بشكل لطيف

لا يشترط قيمة الهدية المادية لكن عند تقديمها بشكل لائق وجميل يمكنها أن تسرق قلب من تحب وتدخل السعادة إلى وجدانه ويجب أن تضع «كارت» مُدون به بعض الكلمات اللطيفة، حتى تكون ذكرى جميلة يتذكرها شريك حياتك، وعدم الإفراط في إظهار الإيماءات والمشاعر الرومانسية عند إهداء أو استقبالك للهدايا يجعلك تبدوا مزيفًا.

موعد عيد الحب 2023

بعد معرفة إتيكيت تقديم هدايا عيد الحب 2023، يمكنك معرفة موعد الاحتفال به حول العالم، والذي يوافق الـ14 من شهر فبراير من كل عام ميلادي، إذ يعبر كل شخص عن مشاعر الحب للشخص الذي يرتبط به على طريقته الخاصة، كما أصبح هذا اليوم تحتفل به بعض دول العالم ولو بصورة رمزية وغير رسمية باشكال مختلفة، ويعبرون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقات عيد الحب أو إهداء الزهور أو الحلوى أو الهدايا القيمة لأحبائهم.