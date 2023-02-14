مكون واحد في ثلاجتك يعالج التهاب البشرة والحبوب والانتفاخات.. تعرفي عليه

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

معاناة كبيرة تواجهها بعض السيدات مع انتفاخات البشرة وجفافها بشكل كبير، وربما ظهور علامات الحساسية والاحمرار، وتبدأ رحلة البحث عن طرق للعلاج، ربما من خلال الأدوية العلاجية ومكونات العناية بالبشرة، وكثيرًا عن طريق الوصفات الطبيعية والماسكات.

3 طرق لمعالجة التهاب بشرتك وانتفاخها

وتنصح الدكتور إيمان سند، استشاري الجلدية، بتناول الخيار، واستخدامه كنموذج أصيل لعلاج التهاب البشرة وانتفاخها، فضلًا عن المساعدة في ترطيبها، إذ يمكنه معالجة مجموعة متنوعة من المشكلات المتعلقة ببشرتك، بما في ذلك الترطيب والاحمرار وشيخوخة الجلد والالتهاب والتهيج.

وقالت استشاري الجلدية لـ«هُن» إنّ المحتوى المائي العالي الموجود في الخيار يهدئ البشرة، ويساعد على ترطيبها، كما يعمل كمضاد للالتهابات، ويقلل من الانتفاخ، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك المغنيسيوم المفيد للبشرة.

ثلاث طرق يمكن من خلالها استخدام الخيار لعلاج البشرة

ويرصد «هُن» ثلاث طرق يمكن من خلالها استخدام الخيار لعلاج البشرة، من الحبوب والانتفاخات والالتهاب، نقلًا عن موقع boldsky.

1. قناع الوجه بالخيار

- استخدام الخلاط، اهرسي نصف خيار غير مقشر حتى يصبح قوامه معجونًا مائيًا.

- استخدام مصفاة، افصلي العصير عن أي قطع صلبة.

- بعد غسل وجهك، ضعي عصير الخيار عليه.

- بعد وضع القناع، اتركيه على بشرتك لمدة 15 دقيقة.

- اغسليه بالماء البارد.

2. قناع الوجه بالخيار والشوفان والعسل

- اهرسي نصف خيار غير مقشر في محضر الطعام أو الخلاط حتى يصبح قوامه معجونًا مائيًا.

- باستخدام مصفاة، افصل العصير عن أي قطع صلبة.

- في وعاء صغير، يُمزج عصير الخيار وملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

- حركيه حتى يصبح ناعما.

- اضيفي ملعقة كبيرة من العسل حتى تمتزج جيدًا.

- باستخدام أطراف أصابعك، ضعي الخليط على وجهك ورقبتك.

- اتركي القناع على بشرتك لمدة 15 دقيقة.

- ازيلي القناع بالماء الفاتر وجففي وجهك.

3. قناع الوجه من اللبن الرائب والخيار

- اخلطي اللبن الرائب مع لب الخيار لعمل عجينة.

- ضعي المعجون على وجهك.

- بعد 15 دقيقة، اغسليه بالماء الدافئ.