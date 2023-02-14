كيفية الحفاظ على العين لتجنب الأمراض.. ابتعدي عن التوتر والعدسات اللاصقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الفتيات يعانين من مشاكل في منطقة العين، البعض منهن لا يستطعن الوصول إلى الأسباب التي تؤدي لذلك، وربما تتفاقم المشاكل وتؤثر على الرؤية وفقدان حاسة البصر، وقد تكون إما لسوء استخدام بعض منتجات التجميل أو لأسباب نفسية.

طرق الحفاظ على العين

وحددت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نصائح للمحافظة على صحة العينين، خاصة مع تغير الفصول والتي تعاني منها الكثير من الفتيات والأطفال إذ تتعرض للأذى والحساسية والالتهابات، كالتالي:

- الابتعاد عن أوراق الشجر المتساقطة كونها تحمل غبارا وأتربة قد تؤدي إلى تلوث العينين.

- عدم استخدام العدسات اللاصقة دون وصف طبيب.

- الحرص على ترطيب العين باستمرار.

- التوقف عن التدخين لأنه يؤثر على صحة العينين.

- زيارة طبيب العيون باستمرار لفحص حالة العين.

- ارتداء نظارة الشمس خارج المنزل للوقاية من أشعة الشمس الضارة.

- الحرص على راحة العين بعد استخدام الشاشات مثل الهواتف المحمولة والتليفزيون وغيرهم.

- ممارسة الرياضة بانتظام للوقاية من الإصابة بالأمراض التي تؤثر على صحة العيون كالسكري وارتفاع ضغط الدم.

- ارتداء نظارة طبية بانتظام للوقاية من الاصابة بالصداع وإجهاد للعيون.

- تناول أطعمة صحية تحتوي على الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات التي تعزز من صحة العيون.

- فيما يخص الأطفال فيجب الأ يقضوا أكثر من ساعتين أمام التلفزيون، مع الحرص على تواجدهم خارج المنزل لتحسين صحة العيون والوقاية من قصر النظر.

- عدم استخدام منتجات العيون التجميلية التي تكون منتهية الصلاحية للوقاية من العدوى.

أضرار العدسات اللاصقة وأسباب أخرى لتورم العين

وأشار الدكتور أحمد لطفي، استشاري العيون، لـ«هُن» عن أضرار العدسات اللاصقة التي ترتديها معظم الفتيات والتي يمكن تتسبب في فقدان العين، قائلًا: «هناك فتيات يجهلن الطرق الصحيحة لإرتدائها وطريقة ازالتها من العين، ما يجعلهن يصابن بالتهابات شديدة واحمرار وتورم يمكن أن ينتج عنه فقدان العين والرؤية».

وأوضح استشاري العيون أن هناك أسبابا أخرى تتسبب في إلحاق الأذى بالعين من بينها التوتر الذي يؤثر على الجلد ويجعله أكثر مرونة حول العين، وبالتالي يسبب هالات سوداء ويمنع تدفق الدم.