الامارات | مهرجان أضواء الشارقة.. بحار من النور على أيقونات إسلامية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتألق مجموعة من أهم المساجد في إمارة الشارقة بعروض مهرجان أضواء الشارقة 2023 المبهرة، والتي تُظهر جماليات التفاصيل المعمارية التي تتمتع به هذه المساجد على واجهاتها، وتضم قائمة المساجد: مسجد النور على كورنيش بحيرة خالد، ومسجد الشارقة، مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن.

وتستمر العروض الضوئية حتى 19 الجاري.

ويُشكل مسجد النور أحد أجمل أيقونات فن العمارة الإسلامية الشاهدة على ثقافة الشارقة وجمال تصاميم معالمها، إذ يتمتع بإطلالة سـاحرة على ضفـاف بحيرة خالـد. ويُبرز العرض الضوئي في هذا الموقع التفاصيل المعمارية للمسجد بسلاسة وانسيابية من خلال الضـوء، بالاسـتعانة بلمسات فنية بارعة تعتمد في نهجها على تسخير الموارد الطبيعيـة الأصليـة مثـل الذهـب والرخام والتربة والأصداف.

ويُعد مسجد الشارقة أحدث مساجد الإمارة، وهو أيقونة معمارية تجسد فن العمارة الإسلامية في أبهى صورها، وهذا ما اعتمد عليه الفنانون في العرض الضوئي الذي يبرز واجهاته الخارجية لتجسيد ما تتميز به من روعة التفاصيل التي تعود لتنبض بالحياة من جديد، فضلاً عن النقوش الخطية التي تم إبرازها بتسليط الإضاءة البلورية عليها فغدت تخطف الأبصار.

كما يُسلط العرض الضوء على روعة وجمال الهندسة المعمارية لواجهة مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن، إذ استلهم الفنانون عرضهم من أدق التفاصيل المعمارية ومن الأنماط المختلفة والمميزة للهندسة المعمارية الإسلامية التي اشتهرت بتنوع زخارفها وغنى أشكالها وتباين ألوانها.