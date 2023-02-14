الامارات | باريس غاضبة من فيلم «بلاك بانثر 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ندد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو بطريقة تقديم الجزء الثاني من فيلم «بلاك بانثر» من إنتاج «مارفل» لجنود فرنسيين، إذ يصورهم العمل على أنهم يأتون لنهب موارد، في رد فعل يندرج في سياق حرب معلومات في إفريقيا.

وكتب لوكورنو على «تويتر»: «أدين بشدة هذا التجسيد الكاذب والمضلل لقواتنا المسلحة»، مضيفاً «أحيي 58 جندياً فرنسياً سقطوا وهم يدافعون عن مالي بناءً على طلبها في وجه الجماعات الإرهابية».

ويصور فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» للمخرج راين كوغلر جنوداً فرنسيين أسرى راكعين أمام ملكة واكاندا، وهي مملكة خيالية، في زي مشابه للجنود الفرنسيين الذين كانوا منتشرين في مالي حتى أغسطس الماضي. كذلك، يظهر الفيلم وزيرة فرنسية مفترضة في موقع المحاسبة أمام الأمم المتحدة.