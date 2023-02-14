الامارات | هدايا هونغ كونغ لاستعادة السائحين.. رحلات طيران مجانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد انتهاء فرض قيود «صفر-كوفيد» الصارمة بغرض مكافحة تفشي فيروس كورونا في هونغ كونغ والبر الرئيس الصيني، يرغب المسؤولون في المنطقة الإدارية الخاصة بهونغ كونغ، في استعادة السائحين من جديد من خلال حملة كبيرة لتوزيع الهدايا.

وأعلن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، أنه من المقرر أن يتم توزيع 500 ألف تذكرة طيران مجانية على الزائرين الوافدين من أنحاء العالم، اعتباراً من مارس المقبل. ومن المقرر أن تكون تذاكر السفر المجانية (ذهاب وعودة)، متاحة من خلال شركتي الطيران المحليتين «كاثي باسيفيك» و«هونغ كونغ إيرلاينز». وستحصل الأسواق غير الآسيوية على التذاكر في مايو المقبل.

وتأمل هونغ كونغ في أن تعيدها الحملة لدائرة الضوء، بعد ثلاثة أعوام من قيود مكافحة الجائحة التي أدت إلى توقف السياحة في المدينة.